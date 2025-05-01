Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kentsel dönüşüme devlet desteği artırıldı!

İstanbul’daki kentsel dönüşüm yardımlarına artış hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, mevcut durumda 700 bin TL olan destek miktarı 875 bin TL'ye çıkarılırken, 350 bin TL olan destek 437 bin 500 TL olarak yeniden belirlendi. İşte yardım kalemleri…

İstanbul'da hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projelerine yönelik devletin sağladığı mali destek miktarlarında önemli bir artışa gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, İstanbul’da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için verilecek yardım tutarlarında artış yapıldı.

1 MİLYON 750 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİ

700 bin TL olan destek 875 bin TL’ye, 350 bin TL olan destek 437 bin 500 TL’ye, 1 milyon 400 bin TL olan destek ise 1 milyon 750 bin TL’ye yükseltildi. Ayrıca, 100 bin TL olarak uygulanan bir diğer yardım kalemi de 125 bin TL olarak güncellendi.

SÖZLEŞME TARİHİ BAZ ALINACAK

Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılmış sözleşmeler ise sözleşmenin yapıldığı tarihteki hibe, kredi ve tahliye destekleri ile sürdürülecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunarak, "Kentsel dönüşümde kimsenin ideolojik takıntıları ile uğraşacak vaktimiz yok. Yapı stoğunun yenilenmesi bizim için ertelenemez meseledir. Muhalefetin dudak büktüğü millet bahçelerimizin ne kadar hayati rol oynadığı geçen haftaki depremde daha iyi anlaşılmıştır"demişti.

"İstanbul'da 50 bin konutun inşası için çalışmalar sürüyor" diyen Erdoğan, "Yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarını arıtıyor 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://x.com/RTErdogan/status/1917587243004486106