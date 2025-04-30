İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede

İstanbul Havalimanı, geçen hafta günlük ortalama uçuş sayısına göre Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama uçuş sayısı 1482 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul; Londra, Paris, Amsterdam gibi rakiplerini geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 21-27 Nisan tarihlerini kapsayan "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı Amsterdam Schiphol, Londra Heathrow, Paris Charles De Gaulle ve Frankfurt havalimanları takip etti.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN İLK 5 HAVALİMANI

İşte sıralama ve günlük ortalama uçuş sayıları: