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 | Onur Kaya

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri: Bazı yollar ve metro durakları kapatıldı

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Ayrıca birçok metro durağı sefere kapatılırken, İDO ve şehir hatları seferleri de iptal edildi. İşte trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar...

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İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri: Bazı yollar ve metro durakları kapatıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 19:30

İstanbul Valiliği; yasak kararına rağmen 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlama çağrısı yapan grupları engellemek için birtakım kararlar aldı. İzinsiz gösteri ve eylemlere izin verilmeyeceğini bildiren valilik, 1 Mayıs'ta bazı yolların ve metro istasyonlarının trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği kapatılacak yollar, metro istasyonları ve alternatif güzergahları şöyle sıraladı:

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri: Bazı yollar ve metro durakları kapatıldı

"Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal İlçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,

İl genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs duraklarının 1 Mayıs 2025 günü başka uygun noktalara kaydırılarak güzergahların düzenlenmesi ve cam duraklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması,

  • İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri: Bazı yollar ve metro durakları kapatıldı

BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOPARKI EMNİYET KULLANACAK

Beşiktaş İnönü Stadı yanında bulunan temizlik işleri binası otoparkının gerektiğinde emniyet birimleri tarafından otopark olarak kullanılması amacıyla araç bulundurulmaması,

Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması, görevli personelin isim ve irtibat bilgilerinin ise 30 Nisan 2025 tarihine kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi,

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri: Bazı yollar ve metro durakları kapatıldı

BİRÇOK METRO DURAĞI KAPATILDI

  • M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
  • Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,
  • İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,
  • Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,
  • Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,
  • M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,
  • M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
  • Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,
  • T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,
  • T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,
  • Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)
  • Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması,
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri: Bazı yollar ve metro durakları kapatıldı

İDO VE ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç taşınmaması,

TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketi'nin;

  • Avrupa yakasından Anadolu yakasına–Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmaması,
  • Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu taşınması,
  • Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,
  • Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,
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30 Nisan 2025 günü saat 20.00’den itibaren tedbirler bitimine kadar;

Kadıköy İlçesi İskele Meydanı Rıhtım İETT Otobüs Peronlarının boşaltılması, alanda otobüs bulundurulmaması ve burada bulunan cam durakların sökülerek emniyet tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluk olmaması için tedbirler sonrasına kadar kaldırılması,

MARMARAY SİRKECİ HATTI KAPATILDI

TCDD ve DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünce;
1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren; Marmaray Sirkeci İstasyonunun çift taraflı olarak sefere kapatılması,

İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri: Bazı yollar ve metro durakları kapatıldı

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

  • Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Kadir Has Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Unkapanı Köprüsü
  • Galata Köprüsü
  • Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan – Çatladıkapı ışıklar arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Fuat Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Dede Efendi Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar – Akdeniz Cadde kesişimi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • 16 Mart Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
  • Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri: Bazı yollar ve metro durakları kapatıldı

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

  • Sahil Kennedy Caddesi
  • Haliç Köprü
  • D - 100
  • Avrasya Tünel
  • Namık Kemal Caddesi
  • 10. Yıl Caddesi
  • Vatan Caddesi"
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