Ekonomi
Resmi Gazete’de yayımlandı! Para taşıyanlar için yeni dönem

Para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlüler arasına alındı. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 11:29

Resmi Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile söz konusu yönetmeliğin 4. maddesine, "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler" ibaresi eklendi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Para taşıyanlar için yeni dönem

Böylece, para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlüler arasına alındı. Söz konusu yükümlüler arasında bankalar, banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, yatırım ortaklıkları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, finansal kiralama şirketleri, posta ve kargo şirketleri, spor kulüpleri, noterler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları da yer alıyor.

Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Sert düşüş sonrası toparlanma: İşte 13 Şubat 2026 güncel altın fiyatları
ETİKETLER
#Yükümlülükler
#Suç Gelirlerinin Aklanması
#Terörün Finansmanı
#Para Nakli Hizmeti
#Değerli Eşya Nakli
#Ekonomi
