Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye ve Malezya arasında yeni dönem başladı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında menşe belgelerinin doğrulanmasına ilişkin kararlar düzenlendi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye ve Malezya arasında yeni dönem başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 12:24

Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Ekim 2025 tarihli ve 33041 sayılı kararla birlikte - serbest ticaret anlaşması kapsamında menşe kontrollerine ilişkin Ticaret Serbest Ticaret Anlaşması’nın şeffaf, adil ve güvenilir şekilde uygulanması kararı yürürlüğe girdi. tarafından yapılan açıklamada, kararla birlikte, STA kapsamında ibraz edilen menşe ispat belgelerine ilişkin kontrollerde, ihracatçı ülke makamlarının yanı sıra ithalatçılardan da bilgi ve belge talep edilmesi mümkün hale geldi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye ve Malezya arasında yeni dönem başladı


Açıklamada, yapılan düzenleme ile menşe belgelerinin doğrulanma süreçlerinde hem ihracatçı hem de ithalatçı tarafın sorumlulukları güçlendirilmiş, böylece Serbest Ticaret Anlaşması’nın şeffaf, adil ve güvenilir şekilde uygulanmasının sağlandığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye ve Malezya arasında yeni dönem başladı

MENŞE KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı, yapılan düzenlemelerle birlikte gümrük idareleri; tercihli rejimden yararlanmak üzere ibraz edilen menşe belgesine ilişkin şüphe bulunması halinde, anılan belgeyi ihracatçı ülke yetkili makamına doğrulama için gönderebilecek veya ithalatçıdan doğrudan bilgi talep edilebileceğini açıkladı. Aynı zamanda açıklamada, ithalatçıdan bilgi talep edilmesi durumunda, yönetmelik Ek-5’te yer alan formun eksiksiz doldurulması ve destekleyici belgelerle birlikte 3 ay içinde ilgili gümrük idaresine sunulması zorunlu hale getirildiği ifade edildi ve ithalatçılar, beyan ettikleri menşe bilgilerinin doğruluğunu kanıtlayabilecek ek belgeleri sunmakla da yükümlü olduğu bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye ve Malezya arasında yeni dönem başladı


Ticaret Bakanlığı’nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gümrük Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, gümrük işlemlerine taraf olan kişiler zaten gümrük idarelerinin talep ettiği bilgi ve belgeleri belirlenen sürelerde sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle yapılan değişiklik, ilave bir yükümlülük getirmemekte, sadece mevcut STA yükümlülüklerimizin etkin şekilde uygulanmasına hizmet etmektedir. Kural temelli uluslararası ticaret sisteminin güçlü savunucularından biri olan Türkiye, birçok ülke ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları aracılığıyla adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir ticaret ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu anlaşmalar; taraf ülkeler arasında ticaret ve yatırımın artırılmasının yanı sıra, yeni tedarik zincirlerinin oluşmasına ve bölgesel ekonomik entegrasyonun güçlenmesine de katkı sağlamaktadır."

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye ve Malezya arasında yeni dönem başladı

"KURALLARININ DOĞRU VE TİTİZ UYGULANMASI, STA’LARDAN ETKİN FAYDALANMANIN TEMEL UNSURLARINDAN BİRİDİR"

Bakanlık yaptığı açıklamada, yeni düzenlenmeyle Türkiye-Malezya arasındaki ticari avantajlardan taraf firmaların adil ve kurallara uygun biçimde yararlanmasının hedeflendiğini belirtilerek, "Küresel ticarette tedarik zincirlerinin giderek karmaşıklaştığı günümüzde, menşe kurallarının doğru ve titiz uygulanması, STA’lardan etkin faydalanmanın temel unsurlarından biridir. Bu çerçevede, ülkemiz uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını etkin biçimde kullanarak, STA ortaklarıyla idari iş birliği mekanizmalarını güçlendirmeye devam etmektedir. Türkiye-Malezya STA çerçevesinde yürütülen bu değişiklik süreci, Malezya makamlarıyla yakın diyalog ve teknik iş birliği içerisinde hayata geçirilmiştir. Yeni uygulama ile hedef; 2 ülke arasında menşe kontrollerinin daha etkin hale getirilmesi, STA’nın sağladığı ticari avantajlardan taraf firmaların adil ve kurallara uygun biçimde yararlanmaya devam etmesidir. Menşe kontrollerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, Malezya başta olmak üzere diğer STA ortaklarımızla da karşılıklı güven, koordinasyon ve etkin iş birliği içerisinde sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye ve Malezya arasında yeni dönem başladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elinde altın olanları sarsacak uyarı! Zafer Ergezen altın ve gümüş için kritik rakamı açıkladı
ETİKETLER
#Türkiye
#ticaret bakanlığı
#Malezya
#Serbest Ticaret Anlaşması
#Menşe Kontrolleri
#Gümrük Kanunu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.