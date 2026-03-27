Resmi Gazete'de yayımlandı! Toplu taşıma 20 ay ücretsiz oldu: Kimler faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, gümrük muhafaza memurları ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki orman muhafaza memurları toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 09:11
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurları ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki orman muhafaza memurlarını kapsayan bir değişikliğe imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, gümrük ve orman muhafaza memurları bugünden itibaren başlayarak 31 Aralık 2027 tarihine kadar belediyeye ait araçlarında ücretsiz faydalanacak.

HABERİN ÖZETİ

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki gümrük muhafaza memurları ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki orman muhafaza memurları, 31 Aralık 2027'ye kadar belediyeye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.
Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza memurları ve Tarım ve Orman Bakanlığı orman muhafaza memurları düzenlemeden faydalanacaktır.
Ücretsiz toplu ulaşım hakkı, bugünden başlayarak 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Bu hak kapsamında belediye otobüsleri, metro ve tramvay gibi şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır.
Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanmıştır.
BaşlıkAçıklama
Düzenlemenin KapsamıTicaret Bakanlığı gümrük muhafaza memurları ve Tarım ve Orman Bakanlığı orman muhafaza memurları
Uygulama BaşlangıcıBugünden itibaren
Uygulama Bitiş Tarihi31 Aralık 2027
Sağlanan AvantajBelediyeye ait toplu ulaşım araçlarında ücretsiz seyahat hakkı
Ücretsiz Yararlanılabilecek AraçlarBelediye otobüsleri, metro, tramvay gibi şehir içi ulaşım araçları
Kararı İmzalayanCumhurbaşkanı Erdoğan

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Kararla birlikte Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan iki farklı personel grubu ücretsiz seyahat edebilecek.

METRO, OTOBÜS, TRAMVAY ÜCRETSİZ OLACAK

Kararla birlikte belediyelere ait olan belediye otobüsleri, metro, tramvay gibi şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında rekor düşüş sonrası yükseliş! İşte 27 Mart 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Dolar ve euro'da yükseliş devam ediyor!
İsrail'de askeri kriz: Çare bulmazsak ordu çökecek
