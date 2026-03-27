Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan gümrük muhafaza memurları ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki orman muhafaza memurlarını kapsayan bir değişikliğe imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, gümrük ve orman muhafaza memurları bugünden itibaren başlayarak 31 Aralık 2027 tarihine kadar belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında ücretsiz faydalanacak.

HABERİN ÖZETİ Resmi Gazete'de yayımlandı! Toplu taşıma 20 ay ücretsiz oldu: Kimler faydalanacak? Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki gümrük muhafaza memurları ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki orman muhafaza memurları, 31 Aralık 2027'ye kadar belediyeye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak. Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza memurları ve Tarım ve Orman Bakanlığı orman muhafaza memurları düzenlemeden faydalanacaktır. Ücretsiz toplu ulaşım hakkı, bugünden başlayarak 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu hak kapsamında belediye otobüsleri, metro ve tramvay gibi şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanmıştır.

Başlık Açıklama Düzenlemenin Kapsamı Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza memurları ve Tarım ve Orman Bakanlığı orman muhafaza memurları Uygulama Başlangıcı Bugünden itibaren Uygulama Bitiş Tarihi 31 Aralık 2027 Sağlanan Avantaj Belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında ücretsiz seyahat hakkı Ücretsiz Yararlanılabilecek Araçlar Belediye otobüsleri, metro, tramvay gibi şehir içi ulaşım araçları Kararı İmzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Kararla birlikte Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan iki farklı personel grubu ücretsiz seyahat edebilecek.

METRO, OTOBÜS, TRAMVAY ÜCRETSİZ OLACAK

Kararla birlikte belediyelere ait olan belediye otobüsleri, metro, tramvay gibi şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek.