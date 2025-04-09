Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüketiciler dikkat! Hayvansal ürünlerde uygulama değişti

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık hayvansal içerik barındıran ürünlerde, bu içeriğin hangi hayvandan elde edildiği etiketlerde açıkça belirtilecek. Tüketicilerin bilinçli tercih yapabilmesi için getirilen yeni uygulama, 8 Haziran 2025’te yürürlüğe giriyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 00:26

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ürün içerikleri konusunda daha bilinçli kararlar verebilmesi için önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmî Gazete’nin 9 Nisan Çarşamba tarihli sayısında yayımlanan yeni kurala göre, hayvansal içerik barındıran tüketici ürünlerinde artık bu içeriğin hangi hayvandan elde edildiği net belli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüketiciler dikkat! Hayvansal ürünlerde uygulama değişti

NE DEĞİŞTİ? YENİ MADDE NE GETİRİYOR?

Ticaret Bakanlığı, önce taslak olarak kamuoyuyla paylaştığı düzenlemeyi şimdi resmen yürürlüğe soktu. Buna göre:

Hayvansal içerikli ürünlerin hangi hayvandan üretildiği Türkçe ve en az 12 punto büyüklüğünde, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde belirtilecek.

Bilgilendirme satın alma işleminden önce yapılacak.

Online satışlarda da aynı bilgi ürün açıklamalarında açıkça yer almak zorunda olacak.

Etiketlerde yer alan “vegan, suni, sentetik” gibi ifadelerin yanıltıcı biçimde kullanılması engellenecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüketiciler dikkat! Hayvansal ürünlerde uygulama değişti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yumurta fiyatları neden bir anda iki katına çıktı? İşte perde arkası

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Bu düzenleme sadece gıda ürünlerini değil; tekstil, ayakkabı, eldiven, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı, oyuncak gibi pek çok tüketici ürününü kapsıyor. Özellikle hayvansal deri, yün, kemik veya tüy gibi parça içeren ürünlerde, kaynağın ne olduğu açıkça yazılmak zorunda olacak.

Söz konusu değişiklik, 3 Mayıs 2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği"”ne eklenen Madde 5/D ile yürürlüğe girdi. Tebliğ yayım tarihinden itibaren 2 ay sonra, yani 8 Haziran 2025’te uygulanmaya başlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kiracılar dikkat! Bu detayı atlarsanız borçlu çıkabilirsiniz
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.