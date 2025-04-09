Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüketiciler dikkat! Hayvansal ürünlerde uygulama değişti

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık hayvansal içerik barındıran ürünlerde, bu içeriğin hangi hayvandan elde edildiği etiketlerde açıkça belirtilecek. Tüketicilerin bilinçli tercih yapabilmesi için getirilen yeni uygulama, 8 Haziran 2025’te yürürlüğe giriyor. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ürün içerikleri konusunda daha bilinçli kararlar verebilmesi için önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmî Gazete’nin 9 Nisan Çarşamba tarihli sayısında yayımlanan yeni kurala göre, hayvansal içerik barındıran tüketici ürünlerinde artık bu içeriğin hangi hayvandan elde edildiği net belli olacak.

NE DEĞİŞTİ? YENİ MADDE NE GETİRİYOR?

Ticaret Bakanlığı, önce taslak olarak kamuoyuyla paylaştığı düzenlemeyi şimdi resmen yürürlüğe soktu. Buna göre:

Hayvansal içerikli ürünlerin hangi hayvandan üretildiği Türkçe ve en az 12 punto büyüklüğünde, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde belirtilecek.

Bilgilendirme satın alma işleminden önce yapılacak.

Online satışlarda da aynı bilgi ürün açıklamalarında açıkça yer almak zorunda olacak.

Etiketlerde yer alan “vegan, suni, sentetik” gibi ifadelerin yanıltıcı biçimde kullanılması engellenecek.

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Bu düzenleme sadece gıda ürünlerini değil; tekstil, ayakkabı, eldiven, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı, oyuncak gibi pek çok tüketici ürününü kapsıyor. Özellikle hayvansal deri, yün, kemik veya tüy gibi parça içeren ürünlerde, kaynağın ne olduğu açıkça yazılmak zorunda olacak.

Söz konusu değişiklik, 3 Mayıs 2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği"”ne eklenen Madde 5/D ile yürürlüğe girdi. Tebliğ yayım tarihinden itibaren 2 ay sonra, yani 8 Haziran 2025’te uygulanmaya başlayacak.