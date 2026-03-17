Restoran zincirleri franchise İle büyümeye devam ediyor

Günay’ın kurucusu olduğu Fabregas Cafe Restaurant markası, son bir yıl içinde Ankara’da Ovacık ve Pursaklar’da iki yeni şube açtı. Aynı dönemde gerçekleştirilen iki bayilik anlaşmasıyla birlikte markanın büyümesinde franchise modelinin belirleyici olduğu görülüyor. Sektör temsilcilerine göre bu model, özellikle sermaye dağılımı ve yerel girişimcilerin sisteme dahil edilmesi açısından markalara ölçek avantajı sağlıyor.

Öte yandan, Türkiye master franchise hakları Günay tarafından yürütülen Laos Coffee markasında Karadeniz bölgesi odaklı bir genişleme dikkat çekiyor. Samsun’un Körfez ve Atakent semtlerinde iki, Trabzon’da ise bir şube açılmasıyla birlikte marka bölgedeki varlığını artırdı. Karadeniz’de kahve tüketiminin yükselişi ve yeni nesil kafe konseptlerine olan talep, bu genişlemenin temel dinamikleri arasında gösteriliyor.

Sektörde franchise modelinin yaygınlaşması, büyüme hızını artırırken operasyonel standartların korunmasını da kritik hale getiriyor. Uzmanlara göre özellikle çok şubeli yapılarda marka sürdürülebilirliği, denetim ve hizmet kalitesinin korunmasına bağlı olarak şekilleniyor.

2026 yılına yönelik planlarda ise Laos Coffee’nin Karadeniz genelinde daha geniş bir ağa ulaşması, Fabregas Cafe Restaurant’ın ise yurt dışı açılımıyla Avrupa pazarında yer alması hedefleniyor. Sektörde artan rekabet ve maliyet baskıları göz önüne alındığında, bu tür genişleme planlarının operasyonel verimlilikle birlikte yürütülmesi gerektiği belirtiliyor.