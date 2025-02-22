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 | İrem Çınar

Restoranlarda iftar menüsü fiyatları açıklandı!

Ramazan ayına yaklaşırken kumanya ve iftar menülerinin fiyatları da belli oldu. Sektör temsilcilerine göre, kumanya paketleri 3.500 ila 4.000 TL arasında değişirken, iftar menülerinin fiyatı 380 TL'den başlayıp 1.000 TL'ye kadar çıkabilecek.

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Restoranlarda iftar menüsü fiyatları açıklandı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 12:53

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, hazır yemek sektöründe de yoğun bir hazırlık dönemi yaşanıyor. 1 Mart’ta başlayacak olan Ramazan’ın, özellikle öğle yemeklerindeki müşteri yoğunluğunu iftar saatine kaydırması bekleniyor. Sektör temsilcileri, öğle saatlerindeki kaybı, iftar menüleri ve Ramazan kumanyaları ile telafi etmeye hazırlanıyor.

RAMAZAN KUMANYALARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, Ramazan’a özel hazırlanan kumanyaların fiyat aralığını 3.500 ila 4.000 TL olarak açıkladı. Bu kumanyaların içeriğinde bir ailenin bir ay boyunca temel gıda ihtiyacını karşılayabilecek un, yağ, makarna ve pirinç gibi ürünler yer alacak.

İFTAR MENÜLERİNİN FİYATLARI

İftar sofraları için de farklı bütçelere hitap eden menü seçenekleri sunulacak. Normalde 150-200 TL bandında olan 4 çeşit yemekli menüler, iftariyeliklerin eklenmesiyle 380-420 TL arasında değişecek. Paket servis tercih edenler için bu fiyatlar 550-600 TL seviyesine çıkarken, çadır ya da bahçelerde masaya servis edilen iftar yemeklerinde fiyatlar 650 TL’den başlayıp 1.000 TL’ye kadar ulaşacak. İftar menülerinde çorba, ana yemek olarak etli bir seçenek, pilav, tatlı, yerli içecekler ve iftariyelikler yer alacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

İftar tabağında neler olmalı?
Açlığı yatıştıran iftariyelikler sayesinde iftarda fazla yeme gibi sorunların önüne geçilebilir. İftariye tabağı için tercih edilebilecek yiyecekler arasında hurma, peynir çeşitleri, tereyağı, bal, kaymak, zeytin, kuru kayısı, kuru incir, badem, ceviz ve pastırma gibi şarküteri çeşitleri yer alabilir.
ETİKETLER
#iftar
#Ramazan Sofrası
#Ekonomi
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