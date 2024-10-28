Riviera Montenegro’ya Swissôtel imzası

28 Ekim 2024 09:29 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:31

Balkanlar’ın gözde turistik destinasyonlarından biri olan Karadağ, Türk yatırımcıların da rotasına girdi. Gayrimenkul proje geliştirme, inşaat ve mimari tasarım konularında öncü olan Sera Group, Fontana Investment ve Feelife firmaları tarafından kurulan Mia Investment, Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirdiği projelerden sonra son yatırımını Karadağ Budva’da yaptı.

125 milyon Euroluk yatırımla hayata geçirilen Riviera Montenegro projesi Karadağ​ ekonomisine 300 milyon Euro’luk değer kazandırmaktadır. Riviera Montenegro projesi ile 212 residence, AVM, beach ve 144 odalı bir otel yatırımını hayata geçiren grup, dünyanın en büyük otel gruplarından biri olan Fransız Accor ile de işbirliğine imza attı. Bu kapsamda projede hayata geçirilen 144 odalı otel ve 212 residence, Accor Grubu’nun en güçlü markalarından biri olan Swissôtel markasıyla işletilecek. Böylece Swissôtel Moskova, Amsterdam, İstanbul, Bern, Bodrum, Şikago, Berlin ve Singapur’un yanı sıra şimdi de Budva’da misafirlerini ağırlamaya başlayacak. 2027 yılında tüm birimleriyle hizmete girecek olan proje, Karadağ’ın marka değerini de yükseltecek.

125 MİLYON EUROLUK YATIRIMLA 300 MİLYON EUROLUK EKONOMİK DEĞER

Fransız Accor Grubu ve Mia Investment arasında hayata geçirilen işbirliğinin imza töreni 14 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirildi. Törende konuşan Mia Investment Yönetim Kurulu üyesi Murat Kader, Karadağ'ın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakerelerinde son aşamaya geçtiğine dikkati çekerek, “Türk firmalarının gayrimenkul geliştirmedeki yüksek standartlarını Avrupa coğrafyasına yayma ideali ile Mia Investment firmasını kurduk. Bu kapsamda başlangıç noktası olarak da Karadağ’ı seçtik. Karadağ eşsiz doğası ve sahip olduğu potansiyelinin yanı sıra AB’ye giriş sürecinde Türk yatırımcılar için de büyük fırsatlar sunuyor” dedi. Riviera Montenegro projesini 125 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiklerini ve bu yatırımla Karadağ ekonomisine 300 milyon euro değer kazandıracaklarını anlatan Kader, “Projemizde 212 residence, AVM, beach ve 144 odalı Swissotel bulunuyor” diye konuştu. Karadağ’a böylesi özel bir projeyi kazandırdıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Kader, “Bu projede yer alan otelimizin de çok iyi standartlarda hizmet sunması gerekiyordu. Bu kapsamda ciddi bir araştırma yaptık ve Fransız Accor Grubu ile işbirliğine imza attık. Dünyanın en iyi otellerinden biri olan Swissôtel markasını Karadağ’a kazandırmış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz” dedi. Bu büyük yatırım kararının arkasındaki en büyük nedenin ortaklar olarak Karadağ’ın bugünü ve yarınına olan inancımızdır diyen Murat Kader Karadağ’ın Akdeniz havzasının en huzurlu turizm destinasyonlarından biri olduğunun altını çiziyor.

YATIRIM 9 YILDA DÖNÜYOR

Riviera Montenegro projesinde residence sahiplerinin lüks ve konforun yanında Swissôtel hizmet ve yönetim kalitesini de yaşayacaklarını aktaran Kader, şunları anlattı: “Residence kiralama hizmetleri otel yönetimi tarafından uluslararası standart da ev sahiplerine özel olarak düzenlenecek. Bunlara ek olarak Riviera Montenegro projesi yatırımcılarına euro kira getirisini Avrupa İstatistik Enstitüsü (EOROSTAT) verilerine göre 9 yıl ortalama geri dönüş süresi ile sunuyor. Son yılların gözde yatırım ve yaşam destinasyonu Karadağ European Property Guide verilerine göre yüzde 22.6 ile son bir yılda gayrimenkul değerinin tüm Avrupa’da en çok arttığı ülke konumunda.”

100’DAN FAZLA DAİRE SATILDI

Kader, çok ciddi bir taleple karşılaştıklarını kaydetti. “Şimdiden 100’den fazla dairenin satışı tamamlandı” diyen Kader, “Türkiye ile Karadağ arasında derin ve tarihi bir dostluk bağı bulunuyor. Projemizi yerinde görmeye gelen tüm misafirlerimiz ziyaretleri sonrasında Karadağ’da daha uzun vakit geçirmeleri gerektiğini ifade ediyor. Bu geri dönüş bizim için çok kıymetli. Ne kadar doğru bir lokasyonda proje geliştirdiğimizi bize teyit eden en önemli veri” şeklinde konuştu.

BUDVA KOYU’NUN TAM ORTASINDA

Bünyesinde 144 odalı Swissôtel, 212 residence, AVM ve beach yer alan Riviera Montenegro projesi, Karadağ’ın en gözde turizm merkezi olan Budva şehrinin kalbinde konumlanıyor. Denize sıfır konumuyla eşsiz bir lokasyona sahip olan proje, Slovenska plajı ve Budva Marina’nın hemen yanında yer alıyor. Budva Old Town’a yürüme mesafesinde olan proje, yatırımcılarına şehrin tüm imkanlarını sunuyor. İnşaatı son hızla devam eden proje, 2027 yılında tüm birimleriyle hizmete açılacak.