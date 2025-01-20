Riyad’da konut krizi kapıda: Ev sahibi olmak hayal oldu

20 Ocak 2025 13:46 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:58

Riyad'da emlak fiyatları hızla artıyor, ev sahibi olmak giderek lüks hale geliyor. Genç nüfusun artan talebi ve yükselen fiyatlar, Suudi Arabistan hükümetinin 2030 hedeflerini tehlikeye atıyor.

Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat! Konut kredisi faizleri düşüyor: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Ev sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat! Konut kredisi faizleri düşüyor: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad​'da emlak fiyatlarının hızla yükselmesi vatandaşları zorluyor. Ev sahibi olmak artık birçok kişi için bir lüks haline gelmiş durumda. Özellikle genç nüfusun başkente yönelmesi, konut talebini artırırken fiyatları da adeta uçurdu.

KONUT FİYATLARI EL YAKIYOR

Pandemiden bu yana Riyad'da emlak fiyatları yüzde 81 oranında arttı. Şehirde bir dairenin fiyatı aynı dönemde yüzde 56 yükseldi. Üç yatak odalı bir villanın ortalama fiyatı 2,28 milyon riyale (600 bin dolar) ulaştı. Ancak Suudi vatandaşlarının büyük kısmı bu fiyatları karşılayamıyor.

Knight Frank tarafından yapılan araştırmaya göre, Suudilerin üçte ikisi bir eve 1,5 milyon riyalden fazla harcamak istemiyor. Bu durum, piyasadaki fiyatlarla vatandaşların bütçesi arasında büyük bir uçurum olduğunu gösteriyor.

GENÇ NÜFUS TALEBİ ARTIRIYOR

Riyad’a olan göç, emlak fiyatlarının hızla artmasındaki en önemli nedenlerden biri. Devlet projelerinin cazibesi, iş fırsatları ve sosyal kısıtlamaların hafifletilmesi, genç nüfusu başkente çekiyor. Kadınlara yönelik yeni haklar ve eğlence sektörü de bu talebi artırıyor.

EV SAHİPLİĞİ HEDEFLERİ TEHLİKEDE

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 2030 yılına kadar Suudi halkının yüzde 70'inin ev sahibi olmasını hedefleyen planı, başkentteki fiyat artışları nedeniyle zora girmiş durumda. 2022 verilerine göre, Riyad’da ev sahipliği oranı sadece yüzde 53,2.

Konut Bakanı Majed al-Hogail, başkentteki yüksek fiyatların hükümet için bir endişe kaynağı olduğunu kabul etti. Ancak hükümetin hedeflere ulaşmak için çalıştığını da vurguladı.

CİDDE DAHA UYGUN FİYATLI

Başkent dışındaki şehirlerde ise durum daha farklı. Örneğin, Kızıldeniz liman kenti Cidde'de ev fiyatları pandemiden bu yana yüzde 8 düşerken, daire fiyatları yüzde 14 arttı. Bu da Riyad’a kıyasla daha ulaşılabilir bir konut piyasası sunuyor.