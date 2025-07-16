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 | Bengü Sarıkuş

Ruble yükseliyor: İhracat payını ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıkardı

Rusya’nın toplam ihracatında rublenin payı tarihinde ilk kez yüzde 50’yi geçti. Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle dış ticaretinde "zehirli" olarak değerlendirdiği dolar ve avronun payını azaltmaya çalışıyor.

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Ruble yükseliyor: İhracat payını ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıkardı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 17:14

’nın toplam ihracatında rublenin payı ilk defa yüzde 50 seviyesini geçti. Rusya Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkenin Asya ülkelerinde ihracatında rublenin payı mayısta önceki aya göre 2 puan artarak yüzde 50,7’ye ulaştı.

Ruble yükseliyor: İhracat payını ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıkardı

Söz konusu dönemde, Rusya'nın Avrupa'ya ihracatında rublenin payı önceki aya kıyasla 2,3 puan azalarak yüzde 59,8’e gerilerken, Afrika’ya ihracatında 14,3 puan azalarak yüzde 84,6’ya düştü.

Ruble yükseliyor: İhracat payını ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıkardı

Buna karşın ülkenin Kuzey ve Güney Amerika’ya ihracatında rublenin payı 2,3 puan artarak yüzde 51,9’a ulaşırken Okyanusya bölgesine ihracatında da 3,1 puan artarak yüzde 94,2’ye çıktı.

Ruble yükseliyor: İhracat payını ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıkardı

Böylelikle, Rusya’nın toplam ihracatında rublenin payı ilk defa yüzde 50 seviyesini geçti. Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle dış ticaretinde "zehirli" olarak değerlendirdiği ve avronun payını azaltmaya çalışıyor.

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#dolar
#enerji
#ihracat
#avro bölgesi
#yaptırımlar
#Rusya
#Ruble
#Ekonomi
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