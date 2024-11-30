Rusya, benzin ihracat yasaklarını kaldırdı

30 Kasım 2024 16:26 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 16:29

Rusya, benzin ihracat yasağını kaldırırken, yalnızca üreticiler için bu yasağı sona erdirdi. Bağımsız ticaretçiler ve yeniden satıcılar için yasak ise 2025'e kadar devam edecek.

Rusya​ hükümeti, üreticiler tarafından sağlanan benzin ihracatına yönelik geçici yasağı kaldırdı. Ancak, bağımsız ticaretçiler ve yeniden satıcılar gibi diğer ihracatçılar için yasağın 31 Ocak 2025'e kadar devam edeceğini açıkladı.

Başlangıçta bu yasak, yıl sonuna kadar sürecekti. Ancak, bu yasak, eski Sovyet ülkelerinin yer aldığı Moskova merkezli Avrasya Ekonomik Birliği'ne yapılan tedarikleri ve Rusya’nın yakıt tedarik anlaşması yaptığı ülkeleri kapsamıyor. Bunlar arasında Moğolistan da yer alıyor.

Rusya hükümeti, bu kararın iç piyasada benzin fiyatlarının istikrarlı kalmasını sağlamak, petrol rafinajı sektörünü desteklemek ve "gri" benzin ihracatını engellemek amacıyla alındığını belirtti.

Rusya'nın en büyük benzin üreticileri arasında Gazprom Neft’in Omsk rafinerisi, Lukoil’in Nijniy Novgorod’daki NORSI rafinerisi ve Rosneft’in Ryazan rafinerisi yer alıyor.

2023 yılında Rusya, 43.9 milyon ton benzin üretirken, bunun yaklaşık 5.76 milyon tonunu, yani üretimin %13'ünü ihraç etti. Rusya'nın benzinini en çok alan ülkeler ise genellikle Afrika ülkeleri; Nijerya, Libya, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler.