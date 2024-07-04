Rusya dijital rubleye geçiyor! 1 Eylül'den itibaren pilot proje genişletilecek

04 Temmuz 2024 15:40 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:39

Altın ve dolar için rekor ayı! İslam Memiş'ten cuma uyarısı: Alım fırsatını kaçırmayın

Altın ve dolar için rekor ayı! İslam Memiş'ten cuma uyarısı: Alım fırsatını kaçırmayın

Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin bu yılın ikinci yarısında ve gelecek yılda aktif olarak gelişeceği açıklandı.

Dijital rubleye yönelik geliştirmeler yılın ikinci yarısında ve 2025’te hızlanacak.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova açıklamasında, "Eylül ayından itibaren bu genişlemeye doğru ilerleyeceğiz ve daha fazla bankayı birbirine bağlayacağız" dedi.

RUSYA DİJİTAL RUBLEYE GEÇİYOR

Rusya, 2025 yılının ikinci yarısında dijital ruble kullanarak ilk sınır ötesi ödemelerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Yurtiçi dijital ruble ilerlemesi hızlanacak.

Pilot uygulamaların ilk aşaması Ağustos 2023'te başladı ve VTB işlem yapan ilk Rus bankası oldu. Sisteme 15 banka daha dahil olacak.

Ülkede şu anda e-ticaret ve çevrimiçi işlemlerin yanı sıra, kullanıcılar 14.000 VTB ATM'si aracılığıyla banka hesapları ile dijital ruble cüzdanı arasında para transferi yapabiliyor.

DİJİTAL PARA PİLOT PROJESİ GENİŞLETİLECEK

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, "Bankalar aracılığıyla dijital rubleyi kullanmak isteyen ve projenin tüm bankalara ve çok sayıda katılımcıya genişletilmesini talep eden bireylerden ve işletmelerden çok sayıda başvuru ve talep alıyoruz. Bu nedenle, Eylül ayından itibaren bu genişlemeye doğru ilerleyeceğiz ve daha fazla bankayı birbirine bağlayacağız" dedi.

BELARUS İLE SINIR ÖTESİ İŞLEM YAPILDI

Şu anda 11 şehirde 30 şirket VTB aracılığıyla dijital rublenin kabul edilmesini destekliyor.

Banka geçen yıl test ortamında da olsa Belarus ile bir sınır ötesi işlem gerçekleştirdi. Ancak, Rusya'nın sınır ötesi testlere geçmeden önce CBDC'yi yurt içinde çalışır hale getirmesi gerekiyor.

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta Moskova Belediye Başkanı ile bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma, gelecekte metro seyahati, otopark ve diğer ulaşım hizmetleri için CBDC'nin daha yaygın bir şekilde kullanılmasını öngörüyor.

Belediye Başkanı ayrıca, şehrin kentsel ulaşım araçlarının sigortalanmasını otomatikleştirmek için akıllı sözleşmeler kullanmayı planladığını söyledi.

15 BANKA DAHA YER ALACAK

VTB'nin yanı sıra ikinci aşamada Rusya'nın en büyük bankası Sber, en büyük dijital banka Tinkoff ve 15 banka daha yer alacak.

Ayrıca odak grup katılımcılarının ve perakende satış noktalarının sayısı arttırılacak, dinamik QR kodları eklenecek ve şirketler ile diğer tüzel kişilikler arasında transferlere izin verilecek.

VTB Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı Vadim Kulik, "Projenin gelişiminin bir sonraki aşamasında, özellikle dijital rubleyi kullanmak için ek fırsatlar sağlayabilecek ticaret ve hizmet işletmeleri gibi tüzel kişilikler aracılığıyla katılımcıların çevresini genişletmek önemli." dedi.