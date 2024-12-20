Rusya Merkez Bankası faiz kararını verdi! Beklentileri altüst etti

20 Aralık 2024 14:11 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:11

Rusya Merkez Bankası, temel faiz oranını yüzde 21'de tutarak beklentileri altüst etti. Olası faiz ayarlamaları için görüşmeler 14 Şubat'ta yapılacak.

Şaşırtıcı bir hamleyle, Rusya Merkez Bankası, artış öngören piyasa analistlerine meydan okuyarak, temel faiz oranını yüzde 21'de tutacağını duyurdu. Bu karar, bankanın parasal koşulları sıkılaştırma yönündeki son çabalarının ortasında geldi.

RUSYA FAİZİ SABİT TUTTU

Merkez bankası, para politikasındaki mevcut sıkılığın enflasyonu düşürmeye ve enflasyonu %4 hedefine geri döndürmeye yetecek düzeyde olduğunu belirtti. Bankanın olası bir faiz artırımına ilişkin değerlendirmesi, 14 Şubat'ta yapılması planlanan bir sonraki toplantısında gözden geçirilecek.

Başkan Vladimir Putin, ülke çapındaki bir telefon görüşmesinde, daha önce merkez bankasına 'dengeli' bir yaklaşım sağlamasını tavsiye etmişti. Buna rağmen, Reuters anketine göre çoğu uzman, %23'lük bir artış öngörmüştü.