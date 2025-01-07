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Rusya rekor miktarda altın rezervi biriktirdi! Türkiye 3. oldu

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:08

Rusya altın rezervlerinde yeni rekor kırdı. Rusya Merkez Bankası, Rusya'nın altın rezervlerinin Ağustos ayında 188,8 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attığını ve uluslararası varlıklardaki payının yaklaşık 25 yıldır ilk kez yüzde 30'u aştığını ifade etti.

Rusya​'nın uluslararası rezervleri, 1 Ağustos itibarıyla 602,05 milyar dolar iken 1 Eylül 2024 itibarıyla 613,7 milyar dolara yükseldi. Dünya Altın​ Konseyi'nin son raporunda, çeşitli ülkelerin merkez bankalarının 2024'ün ikinci çeyreğinde altın rezervlerini artırmaya devam ettiği belirtildi.

Rusya rekor miktarda altın rezervi biriktirdi! Türkiye 3. oldu - 1. Resim

RUSYA ALTIN REZERVLERİNDE YENİ REKOR KIRDI

Rusya, Ağustos ayında altın yatırımlarını %5,1 oranında artırarak rekor seviye olan 188,8 milyar dolara çıkardı. Önceki rekor bir ay önce 179,5 milyar dolara ulaşmıştı. Toplam rezervlerdeki altın payı, Temmuz ayındaki %29,8 rakamından daha yüksek olan %30,8'e yükseldi. Bu seviye, parasal altın payının %31,2 olduğu Ocak 2000'den bu yana en yüksek seviye oldu.

Rusya rekor miktarda altın rezervi biriktirdi! Türkiye 3. oldu - 2. Resim

Açıklanan verilere göre;

  • İkinci çeyrekte altın rezervlerini artıran ülke Polonya oldu ve 18,68 ton altın satın aldı.
  • Hindistan, 18,67 tonluk satın alma ile ikinci sırada yer aldı.

Rusya rekor miktarda altın rezervi biriktirdi! Türkiye 3. oldu - 3. Resim

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ OLDU

  • Türkiye,  2024'ün ikinci çeyreğinde 14,63 ton altın satın aldı. Birinci çeyrekte Türkiye, toplam 30,12 tonluk artışla Çin'i geride bırakarak altın alımlarında liderliğe oturdu.
  • Dördüncü ve beşinci sırayı Özbekistan ve Çek Cumhuriyeti aldı. İki ülke altın rezervlerini sırasıyla 7,4 ton ve 5,9 ton artırdı.

Rusya rekor miktarda altın rezervi biriktirdi! Türkiye 3. oldu - 4. Resim

TÜM ÜLKELER ALTINA YATIRIM YAPMADI

Bazı ülkeler yüksek fiyat seviyesinden yararlanarak altını sattı. Kazakistan ikinci çeyrekte 11,83 ton, Singapur ise 7,75 ton altın sattı.

Rusya rekor miktarda altın rezervi biriktirdi! Türkiye 3. oldu - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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