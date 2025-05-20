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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Rusya'da resesyon tehlikesi

Rusya ekonomisi, savaşın etkileri, yüksek faiz oranları, enflasyon ve azalan enerji gelirleri gibi faktörlerle ciddi bir resesyon riskiyle karşı karşıya. Bu durum, ülkenin ekonomik yapısında uzun vadeli yapısal sorunlara işaret ediyor.

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Rusya'da resesyon tehlikesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 16:41

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, gerçekleşen Alfa-Summit” toplantısında Rus ekonomisindeki büyümenin yavaşladığını belirtti. Şohin, "Teknik bir resesyona dahi girmememiz çok önemli." dedi.

Rusya’daki ilk çeyrek verilerinin, ekonominin aşırı soğuduğuna yönelik emareler taşıdığını anlatan Şohin, “Veriler, büyüme dinamikleri açısından önceki çeyreğe kıyasla yüzde sıfıra, önceki yıla göre de yüzde 1’den daha azına işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya'da resesyon tehlikesi

Rus ekonomisinde yıllık yüzde 2 ila 2,5 seviyesinde bir büyümenin soğuma anlamına geldiğini kaydeden Şohin, “Bu oranlarda bir büyümeyle çok sayıda sorunu çözebiliriz. Bu seviyelerin altı ise artık hipotermi sayılır.” ifadesini kullandı.

Şohin, Rus ekonomisinin soğuma sürecinde bulunduğunu anlatarak, “Ancak teknik bir resesyona dahi girmememiz çok önemli. Çünkü düşmanlarımız politika faizinin yüzde 20’nin, enflasyonun ise yüzde 10’un üzerinde olduğunu ancak büyümenin sıfıra gerilediğini söylüyor. Bunun doğru olmadığını gösteren bazı verilere ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Rusya'da resesyon tehlikesi

ENFLASYON ÇİFT HANELİ RAKAMLARDA

Enflasyonun çift haneli rakamların altında bulunması gerektiğini vurgulayan Şohin, politika faizinin yüzde 15 seviyesine inmesi halinde menkul kıymetler, borsa ve tahvil piyasalarına ilginin artacağını söyledi.

Rusya Merkez Bankası, artan enflasyon nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti. Ülkede enflasyon oranı ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Resesyon nedir?
Resesyon, bir ekonomide ekonomik faaliyetlerin (üretim, tüketim, yatırım, istihdam gibi göstergelerin) genel olarak azaldığı bir durumu ifade eder. Genellikle iki ardışık çeyrek dönem boyunca Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) küçülmesiyle tanımlanır.
ETİKETLER
#enflasyon
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#Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği
#Aleksandr Şohin
#Alfa-Summit
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#Rus Ekonomisi
#Politika Faizleri
#Rspp
#Aleksandr Şohin
#Ekonomi
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