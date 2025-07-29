Rusya'dan benzin ihracatına geçici yasak

Kararın, iç piyasadaki istikrarı sağlamak amacıyla alındığı bildirildi. Son aylarda benzin fiyatlarında gözlenen artışın arkasında ise birkaç neden var: Bunlardan biri, Rusya’daki petrol rafinerilerinin sık sık insansız hava araçlarıyla hedef alınması. Diğeriyse, özellikle tarım sezonuyla birlikte iç talebin ciddi şekilde artması.

NOVAK’TAN TALİMAT GELMİŞTİ

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 9 Temmuz’da akaryakıt sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya gelmiş ve fiyatlardaki yükselişe dikkat çekerek önlem alınması gerektiğini vurgulamıştı. Bu toplantının ardından gelen ihracat yasağı kararı, hükümetin piyasaya müdahale isteğinin somut adımı oldu.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından biri olan Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.