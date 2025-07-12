Rusya’dan benzin ihracatına tam yasak sinyali

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik kapsamlı bir yasağın gündemde olduğunu duyurdu. Almetyevsk şehrinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Novak, “Talebin arttığı dönemlerde üreticilere ihracat yasağı getirmiştik. Gerektiğinde yeniden devreye alabiliriz,” dedi.

FİYAT BASKISI HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇİRDİ

9 Temmuz'da sektördeki temsilcilerle bir araya gelen Novak, artan fiyatlara karşı atılabilecek adımları görüşmüştü. Hükümetin bu konudaki hassasiyeti, akaryakıt piyasasında yaşanan baskının giderek arttığını gösteriyor.

HEM İHA SALDIRILARI HEM TARIM SEKTÖRÜ ETKİLİ

Özellikle petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarıyla hedef alınması ve tarım sektöründen gelen yüksek talep, benzin fiyatlarında dönemsel sıçramalara yol açtı. Bu durum, hükümetin ihracatı kısıtlamaya yönelik hamlelerini hızlandırdı.

MEVCUT YASAKLAR AĞUSTOS SONUNA KADAR UZATILMIŞTI

Rus hükümeti, 20 Şubat’ta aldığı kararla benzin ihracatındaki mevcut kısıtlamaları 31 Ağustos’a kadar uzatmıştı. Ancak bu sürecin yeterli olmadığını düşünen yetkililer, tam kapsamlı bir yasak seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.