Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Rusya’dan benzin ihracatına tam yasak sinyali

Ülkede akaryakıt fiyatlarındaki artış sürerken, Rus hükümeti benzin ihracatını tamamen durdurma seçeneğini masaya koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya’dan benzin ihracatına tam yasak sinyali
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 14:16

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, piyasasındaki son gelişmelere dair yaptığı açıklamada, ihracatına yönelik kapsamlı bir yasağın gündemde olduğunu duyurdu. Almetyevsk şehrinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Novak, “Talebin arttığı dönemlerde üreticilere yasağı getirmiştik. Gerektiğinde yeniden devreye alabiliriz,” dedi.

Rusya’dan benzin ihracatına tam yasak sinyali

FİYAT BASKISI HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇİRDİ

9 Temmuz'da sektördeki temsilcilerle bir araya gelen Novak, artan fiyatlara karşı atılabilecek adımları görüşmüştü. Hükümetin bu konudaki hassasiyeti, akaryakıt piyasasında yaşanan baskının giderek arttığını gösteriyor.

HEM İHA SALDIRILARI HEM TARIM SEKTÖRÜ ETKİLİ

Özellikle petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarıyla hedef alınması ve tarım sektöründen gelen yüksek talep, benzin fiyatlarında dönemsel sıçramalara yol açtı. Bu durum, hükümetin ihracatı kısıtlamaya yönelik hamlelerini hızlandırdı.

Rusya’dan benzin ihracatına tam yasak sinyali

MEVCUT YASAKLAR AĞUSTOS SONUNA KADAR UZATILMIŞTI

Rus hükümeti, 20 Şubat’ta aldığı kararla benzin ihracatındaki mevcut kısıtlamaları 31 Ağustos’a kadar uzatmıştı. Ancak bu sürecin yeterli olmadığını düşünen yetkililer, tam kapsamlı bir yasak seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MTV ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı: Tarihi kaçırana ceza! MTV 2025 son gün ne zaman?
Erken emeklilik fırsatı! Bakanlık harekete geçti: 10 yıl önceki sistem geri dönüyor
ETİKETLER
#benzin
#benzin
#akaryakıt
#rusya
#ihracat
#insansız hava araçları
#Rusya
#İhracatçı
#benzin ihracatı
#Aleksandr Novak
#Fiyat Baskısı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.