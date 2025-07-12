Erken emeklilik fırsatı! Bakanlık harekete geçti: 10 yıl önceki sistem geri dönüyor

SGK uzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik reformuyla birlikte 5510 sayılı kanunda yapılan değişikliklerin, özel sektörde çalışan doktorlar için önemli sonuçlar doğuracğını belirtti. Karakaş’a göre, düzenleme sonrası birçok doktor serbest meslek faturası kesmek zorunda kalırken, bazı özel hastaneler bu durumdan maddi kazanç sağladı. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme hayata geçerse, pek çok doktor Bağ-Kur kapsamından çıkarak daha düşük primle SGK üzerinden emekli olabilecek.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, doktorların sosyal güvenlik statüsünde yaşanan önemli gelişmeleri yazdı. Karakaş, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda 2015 yılında yapılan değişikliklerin özel hastanelerde görev yapan doktorları fatura kesen vergi mükellefi hâline getirdiğini ve bu durumun özel sağlık kuruluşlarının lehine, hekimlerin ise aleyhine işlediğini belirtti.

VERGİ MÜKELLEFİ PATRON DOKTORLAR

2015 sonrası dönemde, kanunda oluşan boşluk nedeniyle birçok doktorun SGK'lı (4/1-a’lı) olmak yerine vergi mükellefi olarak çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Karakaş, bu uygulamanın özel hastaneler için büyük bir avantaj doğurduğunu söyledi. Vergi mükellefi olarak çalışan doktorlar adına işverenin prim ödememesi, kıdem tazminatı, yıllık izin gibi haklardan muaf kalması; kurumlara ciddi maliyet avantajı sağlarken, doktorları ise hak kaybına uğrattı.

Bu durumun aynı zamanda SGK müfettişleri açısından da ciddi denetim sorunları doğurduğuna işaret eden Karakaş, “Fatura kesen doktor SSK’lı mı, taşeron mu, serbest meslek sahibi mi?” sorularının netlik kazanmadığını ve sağlık suistimallerinde ciddi problemlere yol açtığını vurguladı. “Yenidoğan çetesi” olarak bilinen olay da bu sistemsel açığın bir örneği olarak gösterildi.

YENİ DÜZENLEME İLE SSK’YA GEÇİŞ YOLU AÇILIYOR

Karakaş, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile sistemdeki bu karışıklığın giderilmesinin hedeflendiğini belirtti. Yeni düzenleme ile doktor, diş hekimi ve uzmanların yalnızca en fazla iki sağlık kurumunda çalışabilecekleri ve bu çalışmanın yalnızca 4/1-a (SSK) kapsamında yürütülebileceği hüküm altına alınacak.

DOKTORLARA EMEKLİLİKTE BÜYÜK AVANTAJ

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, hâlihazırda Bağ-Kur kapsamında yer alan birçok doktor, SSK statüsüne geçerek çok daha avantajlı bir emeklilik imkânına kavuşabilecek. Karakaş, “Bu sayede doktorlarımız, 9000 gün prim ödemek zorunda kaldıkları Bağ-Kur’dan çıkarak, yalnızca 7200 ya da EYT kapsamındaysa 5000-5975 gün arasında primle emekli olabilecek. Hatta bazıları için 1800 gün prim avantajı doğacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, doktorlar bu sistemle birlikte İş Kanunu kapsamında yıllık izin, resmi tatil, hafta sonu izni ve kıdem tazminatı gibi tüm sosyal haklardan da faydalanabilecek.

SGK Uzmanı Karakaş’ın ifadesiyle, söz konusu düzenleme yalnızca doktorların sosyal güvenlik haklarını değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin kalitesini, denetlenebilirliğini ve kamu düzenini de güçlendirmeyi hedefliyor.