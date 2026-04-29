Rusya'dan OPEC kararı! Tamam mı devam mı?

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılacağını bildirmesinin ardından açıklama yaptı. Peskov, BAE'nin ayrılma kararına saygı duyduklarını ve Rusya'nın BAE'yle enerji diyalogunun sürmesini umduğunu vurguladı. İşte o açıklamadan detaylar..

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 14:04

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'nın İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ta kalmaya devam edeceğini açıklayarak, "Bu format, piyasalarındaki dalgalanmaları önemli ölçüde en aza indirmeye yardımcı olmaktadır" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ta kalmaya devam edeceğini ve bu formatın enerji piyasalarındaki dalgalanmaları en aza indirmeye yardımcı olduğunu belirtti.
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararının ardından bu açıklamayı yaptı.
Peskov, OPEC ve OPEC+'ın faaliyetlerini sürdüreceğini umduğunu ve bu formatı küresel piyasalardaki çalkantı ortamında önemli bir kuruluş olarak nitelendirdi.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, BAE'nin ayrılma kararının petrol üreticisi ülkelerin üretimi artırarak küresel fiyatları düşüreceği anlamına geldiğini söyledi.
Rusya, 2016 yılında OPEC+'a katılmıştı ve Uluslararası Enerji Ajansı tahminlerine göre OPEC+, geçen yıl dünya petrol ve petrol ürünleri üretiminin yaklaşık %50'sini karşıladı.
BAE, OPEC+ içinde dördüncü büyük üretici konumundayken Rusya, Suudi Arabistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılacağını bildirmesinin ardından açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ta kalmaya devam edeceklerini ifade etti.
OPEC'in ve OPEC+'ın faaliyetlerini sürdüreceğini umduğunu belirten Peskov, OPEC+'ı özellikle küresel piyasalardaki mevcut çalkantı ortamında önemli bir kuruluş olarak nitelendirdi. Peskov, "Bu format, enerji piyasalarındaki dalgalanmaları önemli ölçüde en aza indirmeye ve söz konusu piyasaları istikrara kavuşturmaya yardımcı olmaktadır" dedi.

Peskov, BAE'nin ayrılma kararına saygı duyduklarını ve Rusya'nın BAE'yle enerji diyalogunun sürmesini umduğunu vurguladı.

'FİYATLAR BUNA BAĞLI OLARAK DÜŞECEKTİR'

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararının, petrol üreticisi ülkelerin üretimi artıracağı ve bunun da gelecekte küresel fiyatları düşüreceği anlamına geldiğini söyledi. Siluanov, "Bugün, üye ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrıldığını duyuyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu, ülkenin üretim kapasitesinin elverdiği ölçüde petrol üretebileceği ve bunu piyasaya sürebileceği anlamına geliyor" dedi.
Siluanov, OPEC ülkelerinin BAE'nin ayrılmasından sonra politikalarını koordinasyonsuz bir şekilde yürütmesi halinde ise petrol fiyatlarının düşeceği tahmininde bulundu.

Rusya, OPEC+'a 2016 yılında katılmıştı. Uluslararası Enerji Ajansı tahminlerine göre OPEC+, geçen yıl dünya petrol ve petrol ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşıladı. BAE, OPEC+ içinde dördüncü büyük üretici konumundayken Rusya, Suudi Arabistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

