Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs 2026 itibarıyla OPEC ve OPEC+ koalisyonundan resmen ayrılacağını duyurdu. Kararın açıklanmasının ardından brent petrol fiyatlarında volatilite başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Petrol, BAE'nin OPEC kararı sonrası yükselişe geçti Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs 2026 itibarıyla OPEC ve OPEC+ koalisyonundan ayrıldığını duyurdu ve bu durum brent petrol fiyatlarında volatiliteye neden oldu. BAE, 1967'den bu yana devam eden OPEC ve OPEC+ ortaklığından resmen ayrıldığını açıkladı. Bu kararın ardından brent petrol fiyatları 111 dolar seviyesine yükseldi. BAE'nin ayrılık kararı, bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukasının enerji arzını kısıtladığı bir dönemde geldi. İran ve ABD tarafından uygulanan Hürmüz Boğazı ablukası günlük geçişleri neredeyse sıfıra indirdi. BAE'nin Hürmüz'ü bypass eden boru hatlarına sahip olması, bu ablukada stratejik bir avantaj sağlamasına neden oluyor.

Birleşik Arap Emirlikleri bugün OPEC ve OPEC+’dan çekildiğini açıkladı. Bu karar, petrol ihracatçısı gruplara ve Suudi Arabistan’a büyük bir darbe indirdi. Karar, bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukasının enerji arzını "tarihi" seviyede kısıtladığı bir dönemde geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet haber ajansı WAM üzerinden yapılan açıklamada, 1967’den bu yana devam eden ortaklığın sona erdiği belirtildi.

111 DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Brent petrol, pazartesi günü yüzde 2,8 yükseldikten sonra BAE'nin ayrılık kararından sonra 111 dolar seviyesine yükseldi.

Nisan ayının başından bu yana ateşkes genel olarak devam ederken, İran ve ABD tarafından uygulanan Hürmüz Boğazı ablukası günlük geçişleri neredeyse sıfıra indirdi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünlerinin akışını keserek enerji fiyatlarını yükseltti ve enflasyon krizi endişelerini artırdı. BAE’nin Hürmüz’ü bypass eden (Habshan-Fujairah gibi) boru hatlarına sahip olması, ona bu ablukada diğer Körfez ülkelerine göre stratejik bir avantaj sağlıyor.