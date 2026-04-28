Petrol, BAE'nin OPEC kararı sonrası yükselişe geçti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs 2026 itibarıyla OPEC ve OPEC+ koalisyonundan resmen ayrılacağını duyurdu. Kararın açıklanmasının ardından brent petrol fiyatlarında volatilite başladı.
Birleşik Arap Emirlikleri bugün OPEC ve OPEC+’dan çekildiğini açıkladı. Bu karar, petrol ihracatçısı gruplara ve Suudi Arabistan’a büyük bir darbe indirdi. Karar, bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukasının enerji arzını "tarihi" seviyede kısıtladığı bir dönemde geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet haber ajansı WAM üzerinden yapılan açıklamada, 1967’den bu yana devam eden ortaklığın sona erdiği belirtildi.
Brent petrol, pazartesi günü yüzde 2,8 yükseldikten sonra BAE'nin ayrılık kararından sonra 111 dolar seviyesine yükseldi.
Nisan ayının başından bu yana ateşkes genel olarak devam ederken, İran ve ABD tarafından uygulanan Hürmüz Boğazı ablukası günlük geçişleri neredeyse sıfıra indirdi.
Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünlerinin akışını keserek enerji fiyatlarını yükseltti ve enflasyon krizi endişelerini artırdı. BAE’nin Hürmüz’ü bypass eden (Habshan-Fujairah gibi) boru hatlarına sahip olması, ona bu ablukada diğer Körfez ülkelerine göre stratejik bir avantaj sağlıyor.