Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Körfez ülkelerine büyük darbe: BAE, OPEC'den ayrılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), OPEC ve OPEC+’dan çekildiğini açıkladı. 1 Mayıs'tan itibaren BAE, OPEC'ten ayrılacak. Ayrılık kararıyla beraber hedeflenen amaçlar açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 15:46

Salı günü ve OPEC+’dan çekildiğini açıkladı. Bu karar, ihracatçısı gruplara ve Suudi Arabistan’a büyük bir darbe indirdi. Karar, bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukasının arzını "tarihi" seviyede kısıtladığı bir dönemde geldi.

HABERİN ÖZETİ

Körfez ülkelerine büyük darbe: BAE, OPEC'den ayrılıyor

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri, Salı günü OPEC ve OPEC+'dan ayrıldığını duyurdu ve bu kararın arkasında stratejik esneklik, üretim kapasitesini artırma ve pazara sorumlu katkıda bulunma hedefleri yatıyor.
BAE, Salı günü OPEC ve OPEC+'dan çekildiğini açıkladı.
Bu karar, petrol ihracatçısı gruplara ve Suudi Arabistan'a darbe vurdu.
Karar, bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukasının enerji arzını kısıtladığı bir dönemde geldi.
Hedeflenen amaçlar arasında piyasa dinamiklerine daha hızlı ve bağımsız yanıt verebilme yeteneğini artırmak var.
BAE, günlük 5 milyon varillik üretim kapasitesine ulaşma ve bunu kota sınırlaması olmadan kullanma arzusu taşıyor.
BAE, pazar istikrarına örgüt çatısı altında olmadan katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
AYRILIK KARARIYLA HEDEFLENEN AMAÇLAR

Resmi açıklamada, bu kararın BAE’nin sektör politikalarındaki "evrimin" bir parçası olduğu vurgulandı. Ayrılık kararıyla hedeflenen temel amaçlar şöyle özetlendi:

Stratejik Esneklik: Piyasa dinamiklerine daha hızlı ve bağımsız yanıt verebilme yeteneğini artırmak.

Üretim Kapasitesi: BAE’nin uzun süredir hedeflediği günlük 5 milyon varillik üretim kapasitesine ulaşma ve bu kapasiteyi kota sınırlaması olmadan kullanma arzusu.

Sorumlu Katkı: BAE’nin pazar istikrarına "düşünceli ve sorumlu bir şekilde" katkıda bulunmaya devam edeceği ancak bunu örgüt çatısı altında yapmayacağı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump, İran'ın teklifinden memnun kalmadı! ABD ve İran arasında görüşme sinyali
BM'den korkutan 'Hürmüz' uyarısı: Milyonlarca insan açlık ve yoksulluk kapısında!
ETİKETLER
#petrol
#enerji
#birleşik arap emirlikleri
#opec
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.