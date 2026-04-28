Birleşik Arap Emirlikleri Salı günü OPEC ve OPEC+’dan çekildiğini açıkladı. Bu karar, petrol ihracatçısı gruplara ve Suudi Arabistan’a büyük bir darbe indirdi. Karar, bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukasının enerji arzını "tarihi" seviyede kısıtladığı bir dönemde geldi.

HABERİN ÖZETİ Körfez ülkelerine büyük darbe: BAE, OPEC'den ayrılıyor Birleşik Arap Emirlikleri, Salı günü OPEC ve OPEC+'dan ayrıldığını duyurdu ve bu kararın arkasında stratejik esneklik, üretim kapasitesini artırma ve pazara sorumlu katkıda bulunma hedefleri yatıyor. BAE, Salı günü OPEC ve OPEC+'dan çekildiğini açıkladı. Bu karar, petrol ihracatçısı gruplara ve Suudi Arabistan'a darbe vurdu. Karar, bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukasının enerji arzını kısıtladığı bir dönemde geldi. Hedeflenen amaçlar arasında piyasa dinamiklerine daha hızlı ve bağımsız yanıt verebilme yeteneğini artırmak var. BAE, günlük 5 milyon varillik üretim kapasitesine ulaşma ve bunu kota sınırlaması olmadan kullanma arzusu taşıyor. BAE, pazar istikrarına örgüt çatısı altında olmadan katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti.

AYRILIK KARARIYLA HEDEFLENEN AMAÇLAR

Resmi açıklamada, bu kararın BAE’nin sektör politikalarındaki "evrimin" bir parçası olduğu vurgulandı. Ayrılık kararıyla hedeflenen temel amaçlar şöyle özetlendi:

Stratejik Esneklik: Piyasa dinamiklerine daha hızlı ve bağımsız yanıt verebilme yeteneğini artırmak.

Üretim Kapasitesi: BAE’nin uzun süredir hedeflediği günlük 5 milyon varillik üretim kapasitesine ulaşma ve bu kapasiteyi kota sınırlaması olmadan kullanma arzusu.

Sorumlu Katkı: BAE’nin pazar istikrarına "düşünceli ve sorumlu bir şekilde" katkıda bulunmaya devam edeceği ancak bunu örgüt çatısı altında yapmayacağı belirtildi.