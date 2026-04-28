Körfez ülkelerine büyük darbe: BAE, OPEC'den ayrılıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Birleşik Arap Emirlikleri Salı günü OPEC ve OPEC+’dan çekildiğini açıkladı. Bu karar, petrol ihracatçısı gruplara ve Suudi Arabistan’a büyük bir darbe indirdi. Karar, bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukasının enerji arzını "tarihi" seviyede kısıtladığı bir dönemde geldi.
Resmi açıklamada, bu kararın BAE’nin sektör politikalarındaki "evrimin" bir parçası olduğu vurgulandı. Ayrılık kararıyla hedeflenen temel amaçlar şöyle özetlendi:
Stratejik Esneklik: Piyasa dinamiklerine daha hızlı ve bağımsız yanıt verebilme yeteneğini artırmak.
Üretim Kapasitesi: BAE’nin uzun süredir hedeflediği günlük 5 milyon varillik üretim kapasitesine ulaşma ve bu kapasiteyi kota sınırlaması olmadan kullanma arzusu.
Sorumlu Katkı: BAE’nin pazar istikrarına "düşünceli ve sorumlu bir şekilde" katkıda bulunmaya devam edeceği ancak bunu örgüt çatısı altında yapmayacağı belirtildi.