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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 16:01

Rusya'nın altın rezervlerinde dikkat çeken hareketlilik

Rusya’da yıllık altın üretimi son 5 yılda 430 ila 480 ton arasında değişirken, resmi maden rezervlerine her yıl 700 ila 800 ton yeni altın eklendi. Rosnedra Başkanı Oleg Kazanov, yalnızca 2025’te devlet bilançosuna 712 ton altın rezervinin dahil edildiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Rusya'nın altın rezervlerinde dikkat çeken hareketlilik
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 16:01

'nın altın rezervlerinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Ülkede yer altından çıkarılan altının miktarı son 5 yılda yıllık 430 ila 480 ton arasında değişirken, resmi kayıtlara eklenen yeni rezerv miktarı bunun oldukça üzerinde seyrediyor. Rusya Federal Yer Altı Kaynakları Ajansı (Rosnedra) Başkanı Oleg Kazanov, 'da düzenlenen "MAYNEX 2026" forumunda yaptığı açıklamada, ülkedeki altın üretimi ve rezervlerdeki artışa ilişkin rakamları paylaştı.

YILLIK ÜRETİM 430 İLA 480 TON ARASINDA

Kazanov'un verdiği bilgilere göre, devlet bilançosunda dikkate alınan yıllık altın üretimi son 5 yılda 430 ila 480 ton arasında değişti. Ancak bu miktarın tamamı nihai altın üretimine dönüşmüyor. Kazanov, çıkarılan miktarın yaklaşık üçte ikisinin nihai altın üretimi olarak değerlendirildiğini söyledi. Asıl dikkat çeken nokta ise rezerv tarafında ortaya çıktı.

Rusya'nın altın rezervlerinde dikkat çeken hareketlilik

HER YIL 700 İLA 800 TON YENİ REZERV EKLENİYOR

Rusya'nın resmi maden rezervi kayıtlarına yıllık bazda genellikle 700 ila 800 ton arasında yeni altın rezervi dahil ediliyor. Kazanov, son verilere ilişkin, "Güncellenmiş verilere göre, 2025'te devlet bilançosuna 712 ton altın rezervi ekledik." dedi. Böylece resmi rezervlere eklenen altın miktarı, yıllık madencilik üretiminin üzerinde kalmaya devam etti.

YENİ REZERVLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ MEVCUT SAHALARDAN

Rezervlerdeki artışın büyük kısmı ise yeni keşfedilen madenlerden değil, halihazırda bilinen ve işletilen sahalardan geliyor. Kazanov, mevcut maden sahalarında yapılan çalışmaların toplam rezerv artışının ana bölümünü oluşturduğunu belirtti. İlk kez devlet bilançosuna alınan yeni sahaların toplam rezerv artışındaki payının ise yaklaşık beşte bir seviyesinde olduğunu aktardı.

ALTIN ARAMALARINA YAKLAŞIK 90 MİLYAR RUBLE

Rusya, yeni maden kaynakları bulmak için yatırımlarını da sürdürüyor. Kazanov'un verdiği bilgiye göre, 2025 yılında ülkedeki maden arama yatırımları 114 milyar rubleye ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 90 milyar rublelik bölümü ise doğrudan altın arama çalışmalarına yönlendirildi.

 

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#rusya
#moskova
#Rosnedra
#Oleg Kazanov
#Maynex 2026
#Ekonomi
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