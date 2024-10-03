Saat&Saat ile Halloween'in eğlenceli ruhu bileklerinizde!

03 Ekim 2024 16:16 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:25

Bal kabaklarını hazırla, kostümlerini giy! Saat&Saat, hayal gücünüzü harekete geçirecek ve Halloween temasını bileklerinize taşıyacak dikkat çekici saat tasarımlarıyla karşınızda!

Halloween’in büyülü atmosferini ve eğlenceli ruhunu yansıtan birbirinden özel saat modelleri size renkli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Bal kabağı turuncusundan ilham alan tasarımlarla zaman daha enerjik ve hızlı akıyor.



Güçlü ve Estetik Tasarımıyla Philipp Plein

Philippe Plein’in Scuba Duba modeli, siyah ile turuncu tonlarının oluşturduğu güçlü duruşu ve saatin kadranında yer alan kuru kafa motifi ile Halloween ruhunu yansıtıyor. Hem sportif hem de lüks detayları bir araya getiren saatin turuncu renkteki silikon kayışı maksimum konfor sunarken, benzersiz tasarımı stilinize renk katıyor. Scuba Duba saat modelinin bezelini, “The Skull” yazısı ve markanın ikonik logosu süslüyor.



Ürün Kodu: PWWAA0824

Guess: Dinamik ve Modern

Guess’in dinamik ve modern tasarımıyla öne çıkan Phoenix modeli, erkekler için ideal bir saat seçeneği olurken Halloween kombinlerinize de keyifli dokunuş bir katıyor. Dinamik tasarımıyla öne çıkan saat; takvim ve 24 saat|gün fonksiyonuyla stil ile işlevselliği bir araya getiriyor. Turuncu silikon kayış ve turuncu tonneau (fıçı) kasasıyla öne çıkan Guess Phoenix, siyah kadranıyla çarpıcı bir görünüm kazanıyor.

Ürün Kodu: GUGW0203G10

Welder’den Halloween’e Özel Cesur Tasarım



Welder’in W75 koleksiyonuna ait bu Halloween’e özel tasarlanan modelin kadranını kuru kafa motifi süslüyor. Tonneau (fıçı) siyah kasanın, turuncu kenarlıklı siyah silikon kayış ile tamamlandığı model, Welder’in cesur ve fütüristik tasarım anlayışını sergiliyor. Markanın imzası haline gelen ters kurma kolu ve “since 2075” ibaresi modelde öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. 12, 8 ve 4 saat yönündeki rakamların yeşil ile vurgulanması tasarıma derinlik katıyor. 24 saat gün ve takvim fonksiyonlarıyla işlevsellik kazanan saat, yalnızca Halloween ruhunu simgelemekle kalmıyor, tüm kombinlerinize renk ve cesaret katıyor.



Ürün Kodu: WRM2017

Milano X Change: Konforun Turuncu Yansıması

Milano X Change erkek saati, sportif ve dinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. Turuncu renkteki kasası ve kadranını çerçeveleyen siyah bezeli ile enerjik bir görünüm sunan saat, sportif şıklığınızı tamamlarken takvim penceresiyle de işlevsellik sunuyor. 40 mm çapındaki yuvarlak kasası ve silikon kayışıyla bilekte hafif ve konforlu bir duruş sergileyen model, Quartz mekanizmaya sahip.

Ürün Kodu: MXG4116

U.S. Polo Assn - Turuncu Şıklığın Adresi



U.S. Polo Assn. kadın saati, zarif ve modern çizgileriyle öne çıkıyor. Yuvarlak çelik kasası ve kasa inceliğiyle hem hafif hem de konforlu bir kullanım sunan saat, turuncu silikon kayışı ile dinamik ve enerjik bir görünüm kazanıyor. Stilinize turuncu rengin dinamizmini ve canlılığını katan saat, Quartz mekanizması ve hafif yapısı ile günlük kullanıma çok uygun.



Ürün Kodu: USPA2007-09

Boss Energy ile Mükemmelliği Yakala

Şıklığı ve sportif görünümü önemseyen erkekler için tasarlanan Boss Energy modeli, kronograf özelliği ile tasarımı işlevsellikle bir arada sunuyor. Bilekte etkileyici bir görünüm sağlayan saatin metalik gri kasası ve siyah kadranının oluşturduğu şıklığı, turuncu silikon kayış renklendiriyor. Tasarımda kullanılan tüm renklerin oluşturduğu kontrastla zıtlığın muhteşem uyumunu simgeleyen Boss Energy, sofistike stilin anahtarı oluyor.

Ürün Kodu: HB1513970



Diesel’den Güçlü ve Dikkat Çekici Tasarım

Diesel Griffed erkek saati, siyah kadranı ve yazılı turuncu kayışıyla bilekte güçlü bir etki bırakıyor. 48 mm kasa çapı ile çarpıcı bir görünüm sunan saat, turuncu renkteki kanvas kayışı ile alışılmışın dışına çıkıyor. Diesel Griffed maksimalist havasıyla fark oluştururken, Halloween ruhunu da bileğinize taşıyor.

Ürün Kodu: DZ4562

Halloween temasını yansıtan tüm saat modelleri, Saat&Saat Mağazaları'nda ve www.saatvesaat.com.tr adresinde sizi bekliyor.