Sabiha Gökçen Havalimanı “Terminal 1 Renovasyon Projesi” hizmete açıldı

Türkiye'nin 2'nci, Avrupa'nın 9'uncu en yoğun havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın hızlı büyümesine paralel olarak ek kapasite sağlayacak olan Terminal 1’in, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yapılan açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Halil Avşar, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (ISG) terminal işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani, havalimanı paydaş kurumların üst düzey yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi.

“Sabiha Gökçen sadece bir havalimanı değildir. İstanbul’un büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunan, uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak Türkiye’nin küresel havacılık arenasındaki konumunu güçlendiren, sınırları zorlayan stratejik bir merkezdir. Avrupa’da majör havalimanları kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı unvanını taşıyan bu eşsiz tesis, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör standartlarını yükseltmeye devam etmektedir.

Bildiğiniz üzere, neredeyse tam iki yıl önce, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi, 25 Aralık 2023’te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı ikinci pistin devreye alınmasıyla Sabiha Gökçen daha hızlı, daha güçlü bir ivme kazanmıştır. 3 bin 540 metre uzunluğundaki bu pist, geniş gövdeli uçakların inişine imkân sağlamıştır. Yeni taksi yolları, yüksek kapasiteli apronlar, trafik kontrol kulesi ve son teknoloji üst yapılarla hava trafik kapasitesi büyük ölçüde artmıştır. Havalimanımız bu yatırımlarla gerçek potansiyelini ortaya koymuştur.

Bu gelişimin katkıları rakamlara da çarpıcı bir şekilde yansımıştır. 2023’ün ilk 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verilirken, 2025’in aynı döneminde yüzde 31 artışla 44 milyon 217 bin yolcuya ulaşılmıştır.

Sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekoru da geride bırakılmıştır. Aralık ayının ortası itibarıyla yolcu sayımız 46 milyonun üzerine çıkmıştır. Yıl sonunu ise inşallah 48 milyon yolcu ile kapatmayı hedefliyoruz.

Artan yolcu trafiğini karşılamak, daha hızlı, daha güçlü ve daha konforlu hizmet sunmak için Terminal 1 Renovasyon Projesini hayata geçiriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız birinci faz ile havalimanımız hem kapasite hem de konfor açısından büyük bir ivme kazanacaktır.

Yeni yapılan çalışmalarla Terminal 1 (T1) modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısıyla yeniden hayat bulmuştur. Terminal 1 ve Terminal 2, yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde özel bağlantı köprüsü ile birbirine entegre edilmiştir. Artık yürüyen bantlar ve elektromekanik ekipmanlarla yolcu akışı kesintisiz ve üst düzey konforla sağlanmaktadır.

Proje kapsamında 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip uzak uçak bekleme salonu da hizmete hazır hâle getirilmiştir. Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede olup; 5 adet çıkış kapısı, 150 metrekare duty free alanı, 100 metrekare yeme-içme alanı, 430 metrekare çocuk alanı, 400 metrekare İslami ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolculara hizmet sunacaktır.

Ayrıca proje kapsamında havalimanımızın kara tarafı ulaşımını daha düzenli ve erişilebilir hâle getirecek kapsamlı bir otopark düzenlemesi de hayata geçirilmiştir. Terminal 2’nin otopark kapasitesi 5 bin 228 araca, Terminal 1’in otopark kapasitesi ise 670 araca yükseltilmiştir.

Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı’nın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca ulaşmıştır. Aynı zamanda metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı da güçlendirilmiştir. Bu düzenlemeyle yolcuların metro–otobüs–terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hâle getirilmiştir.

Fiziki ve 3. fazdaki çalışmalar tamamlandığında, Terminal 1 havalimanımıza yıllık ilave yaklaşık 5 milyon 500 bin yolcu kapasitesi daha kazandırmış olacaktır."

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ise şöyle konuştu:

“2001 yılında sivil havacılığa açıldığında 44 bin yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanımız, bugün henüz 2025 yılı bitmeden 44 milyonu aşkın yolcu trafiğine ulaşmıştır. 44 binden 44 milyona ulaştığımız bir ekosistemden bahsediyoruz.

Her yıl milyonlarca yolcuyu ağırlayan, rekorlar kıran ve gökyüzüne aralıksız kapı açan havalimanımızın uçuş trafiği ise; 2 bin uçuş trafiğinden 250 bini aşkın sefer sayısına ulaşmıştır.

Bu rakamlar bize şunu açıkça göstermektedir. 2024 yılında kırdığımız yolcu ve uçuş trafiği rekorlarını, 2025 yılı henüz tamamlanmadan geride bırakmış bulunuyoruz. 2025 yılı bitiminde ise 48 milyonu aşkın yolcuya ulaşacağımız görülmektedir. Bu büyüme bir tesadüf değildir. Bu tablo; doğru planlamanın, güçlü operasyon kabiliyetinin, etkin iş birliklerinin ve sahada gece gündüz emek veren ekiplerimizin ortak başarısının bir sonucudur."

70 milyon Euro yatırım

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde toplam 70 milyon euro yatırımla hayata geçirilen Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin Faz-1’i açılırken, tüm hızıyla devam eden Faz-2 ve Faz-3 çalışmaları ise 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Havalimanının ilk terminal binası olan ve 16 yıldır operasyon dışında olan Terminal 1’in tam kapasite hizmete girmesiyle birlikte Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, hava ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunmakla kalmayıp, uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak küresel havacılık arenasındaki konumunun daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacak.

50 milyon yolcuyu aşacak

T1 terminali ile mevcut terminal T2’nin toplam kapasitesi böylece 50 milyonu aşacak. 2025 yılı içerisinde toplam 23 dış hat, 2 iç hat olmak üzere toplam 25 hat açılışı gerçekleştiren İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, bugün 54 ülkede 39 iç hat, 115 dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyonu İstanbul’a bağlıyor.

İstanbul ve çevresindeki destinasyonlara yakınlığıyla “Şehrin Havalimanı” olan İSG, kara, deniz ve raylı sistem bağlantılarıyla ideal bir transfer noktası olarak öne çıkarken, kapasiteyi arttıracak T1 terminali ile daha fazla sayıda uçuşu çatısı altında toplayacak.

24 bin metrekarelik T1, özel bir köprü sistemiyle T2’ye bağlandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda titizlikle yürütülen T1 yenileme ve aktivasyon projesinin bel kemiğini özel bağlantı köprüsü oluşturuyor.



T1 ve T2 terminal binaları, Türkiye’de ilk kez uygulanan iki ayak açıklığı arası 80 mt olan, 240 metre uzunluğunda çelik bir köprüyle birbirine bağlandı.



Yapımında bin 100 ton çelik kullanılan köprü, pistleri ve apronu gören özel manzarasıyla da havalimanları arasında benzersiz noktalardan biri olmaya aday.



Toplam 24 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olan uydu terminal T1, mevcut terminal T2’nin Dış Hatlar 201 no’lu kapısından köprüyle bağlanarak havalimanına mevcut kapılara ek olarak 9 noktada toplam 18 biniş kapısı kazandıracak.



Açılan Faz1 bölümünde 5 noktada 10 biniş kapısı bugün itibarıyla hizmete alındı. Önümüzdeki günlerde uçuş planlamalarına bu kapılar dahil edilecek.



Yenilenen T1 terminalinde 1300 kişilik oturma kapasitesinin yanı sıra çocuk oyun alanları, yeme – içme - alışveriş kioskları, hac ve umre yolcusu misafirler için ihram giyinme odası ve mescit bulunuyor.





Yolcular ana terminal binasından (T2) check-in, bagaj ve pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra T1’e yürüyen bantlar sayesinde kolaylıkla geçiş yapabilecek.



Afet durumlarında kesintisiz hizmet verilebilmesi için ileri seviye sismik izolatör teknolojileriyle inşa edilen ve dünyada depreme en dayanıklı yapılar arasında yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın mevcut terminal binasına uyumlu olarak T1 terminali de sondaj ve jeofizik araştırmalar; zemin iyileştirme-iksa-veri ve geoteknik proje uygulamalarıyla güçlendirildi.



Proje kapsamında sürdürülebilirlik açısından mevcut bina yapısı yeni ihtiyaçlara hizmet edecek biçimde olabildiğince korunarak yenilendi.



Sökümü yapılan tüm birincil ve ikincil çelikler, MKE’ne (MKE Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğü) teslim edilerek geri dönüşüme kazandırıldı.



Mevcut T2 terminalimizde yer alan fakat kullanımda yer almayan yürüyen yollarımızın tüm parça değişimleri ve bakımlarını yaparak T1&T2 bağlantı köprüsünde kullanıldı.



Gün ışığından mümkün oldukça yararlanmak adına, aydınlatma otomasyonu sistemi kurularak, enerji tüketiminin minimuma indirilmesi hedeflendi. Tüm elektrik ve mekanik ekipmanlar, en yüksek enerji sınıfı olan IE5 verimlilik standardına göre seçildi.



Yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede yapımı fazlı olarak tamamlanan projede, ortalama günde 400 ve maksimumda da 550 kişi sınırlı alanda çalıştı. Bu süreçte herhangi bir iş kazası yaşanmadan açılış safhasına ulaşıldı.



Projenin ilerleyen safhasında, ISG Ofisleri’nin Terminal 1’de konumlandırılması ve mevcut ofislerin bulunduğu asma kat alanlarının tamamen yolcu trafiğine açılması planlanıyor. Ofislerden boşalan alanların dahil edilmesiyle kara ve hava tarafında yolcular için ek alanlar oluşturularak misafirlerin seyahat konforunun artırılması hedefleniyor.



Türkiye ve Avrupa havacılık sektöründe önemli rekor ve başarılara imza atan; 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren “Major Havalimanları” kategorisinde Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör standartlarını yükseltme ve en yenilikçi havalimanı olma hedefine uyumlu adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecek.