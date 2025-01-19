Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yenilik: 22'si daha devreye alındı

19 Ocak 2025 00:16 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 00:27

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 6’sı geniş gövdeli uçaklara özel olmak üzere toplam 22 yeni park pozisyonu devreye alındı. Havalimanı yönetimi, bu gelişmeyle uçuş operasyonlarının daha hızlı ve sorunsuz gerçekleşeceğini duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın orta apronunda yer alan ve 6’sı geniş gövdeli uçaklara uygun toplam 22 yeni park pozisyonu devreye alındı. Havalimanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ’den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, yeni park alanları uçakların hızlı ve verimli bir şekilde park edilmesine imkan tanıyacak.

600 numaralı bölge olarak adlandırılan bu yeni apron alanı, iç hatlar ve dış hatlar uçuşlarına hizmet edecek şekilde tasarlandı. Havalimanı yönetimi, genişleyen kapasiteyle birlikte uçuş operasyonlarının daha düzenli ve sorunsuz gerçekleşeceğini vurguladı.