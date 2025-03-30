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 | Ömer Faruk Dogan

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çifte rekor: 29 Mart'ta yolcu ve uçuş sayısında zirveye ulaşıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı, Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuyla 29 Mart 2025'te tüm zamanların yolcu ve uçuş rekorunu kırdı. 141 bin 160 yolcu ve 777 uçuşla zirveye ulaşan havalimanı, Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında yerini sağlamlaştırıyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 17:46

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminin etkisiyle yolcu ve uçuş sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı. 29 Mart 2025 tarihinde havalimanı, tarihindeki en yoğun gününü yaşadı.

29 Mart 2025'te, iç hatlarda 65 bin 864, dış hatlarda ise 75 bin 296 yolcu olmak üzere toplamda 141 bin 160 kişi havalimanını kullandı. Böylece, daha önce 10 Ağustos 2024 tarihinde kırılan 134 bin 289 kişilik yolcu rekoru geride bırakıldı. Uçuş sayısında da önemli bir artış yaşandı. İç hatlarda 344, dış hatlarda ise 433 uçuşla toplam 777 sefer gerçekleştirildi. Bu sayı, 24 Kasım 2024 tarihinde kaydedilen 740 uçuşluk rekorun üzerine çıkarak yeni bir zirveye ulaştı.

2024'Ü 41,5 MİLYON YOLCU İLE KAPATTI

Türkiye'nin 2'nci, Avrupa'nın ise 10'uncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen, 2024 yılını 41,5 milyon yolcu ile kapatarak önemli bir başarı elde etmişti. 2025 yılında da bu ivmenin devam ettiği görülüyor.

28 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı ve okulların ara tatiliyle birlikte 30 Mart’tan itibaren yaz sezonu tarifesinin başlayacak olması dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş sayıları ve yolcu trafiğinde yüzde 8’lik artış beklendiği açıklanmıştı. 28 Mart - 6 Nisan aralığında tahmini olarak 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşu, yolcu trafiğinde de 550 bin iç hat ve 690 bin dış hat misafir beklendiği belirtilmişti.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) Ocak 2025 Hava Trafik Raporu'na göre, ISG Avrupa’da MAJOR Havalimanları (40 milyon üzeri yolcu kapasiteli) arasında en hızlı büyüyen havalimanı olarak öne çıktı. Ocak ayında yüzde 16,2 yolcu artışı sağlayan Sabiha Gökçen, Londra Gatwick, Roma Fiumicino, Madrid ve Paris-Charles de Gaulle havalimanlarını geçerek 8. olurken, 2024 yılının aynı dönem performansına göre 1. oldu. İstanbul ve çevresindeki merkezlere yakınlığıyla "Şehrin Havalimanı" olarak anılan Sabiha Gökçen Havalimanı, 52 ülkede 38 iç hat ve 104 dış hat olmak üzere İstanbul’u toplamda 142 destinasyon ile buluşturuyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen yoğunluk öncesinde hayata geçirilen kapsamlı hazırlıklar sayesinde yolcular rahat ve sorunsuz şekilde seyahatlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, operasyon, güvenlik ve temizlik hizmetlerinde ek planlamaların yanı sıra yoğun saatlerde personel sayısı artırıldı. Dış hat pasaport kontrol noktalarında, güvenlik geçişlerinde ve e-pasaport banko alanlarında kapasite artırma çalışmaları sürerken gelen ve giden yolcu pasaport kontrol noktaları sayısı artırıldı.

Son olarak yapılan 18 adet ilaveyle birlikte terminal genelindeki e-pasaport banko sayısı 34'e ulaştı. Terminalde yolcu işlem süresini ve kuyruk bekleme sürelerini azaltmak adına daha önce 88 adet olan X-Ray cihazlarının sayısı 110'a çıkarıldı. Havalimanındaki teknoloji imkanlarının yaygınlaştırılması ve konukların konforlu zaman geçirmesini sağlamak amacıyla 2025 Mart ayı itibarıyla terminal genelinde Wi-Fi hizmetindeki süre sınırı tamamen kaldırarak ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi devreye alındı. Terminal içerisindeki soğutma - havalandırma sistemlerinin de kapasitesi artırıldı. Açık otopark alanında 708 araçlık ek kapasite sağlayan 'üçgen otopark'ın ardından 8 milyon avro yatırımla mevcut otopark kapasitesini yüzde 23 artıracak olan Holistik Otopark Projesi ise devam ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sabiha Gökçen kimdir?
Sabiha Gökçen, Türkiye'nin ilk kadın pilotudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı olan Gökçen, Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaparak askeri havacılık alanında önemli başarılara imza attı. 1936 yılında Eskişehir Hava Okulu'nda eğitim aldıktan sonra pilot oldu.
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