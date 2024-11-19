Sadakataşı Gazze’de çadır okulu açılışı gerçekleştirdi

19 Kasım 2024 13:53 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 13:54

Sadakataşı Derneği Kadın Kolları okulların yıkıldığı, bir yılı aşkın süredir eğitimin durduğu Gazze’de çadır okulu açılışı gerçekleştirdi.

İsrail’in saldırıları nedeniyle okulların kullanılamaz hale geldiği Gazze’de Sadakataşı Kadın Kolları tarafından Han Yunus bölgesinde projelendirilen, 150 öğrencinin istifade edeceği Diriliş Çadır Okulu eğitime açıldı.

500 civarında okul​ ve üniversite yıkıldı

Filistin verilerine göre İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar öncesinde Gazze’de 17 üniversite, 796 okul bulunuyordu. İsrail ordusu yapmış olduğu saldırılarla bu okulların 130 tanesini tamamen, 339 tanesini ise kısmen yıktı.

150 öğrenci eğitim görecek

Sadakataşı’nın Kadın Kolları tarafından projelendirilen Diriliş Çadır Okulu Gazze’nin Han Yunus bölgesinde eğitime başladı. Okulda 150 öğrenci eğitim görecek. Okul üç derslik ve idare odasından oluşuyor. Gazzeli çocuklara okulda altı öğretmen tarafından müfredat eğitimi verilecek. Dernek, okulun açılışında öğrencilere kırtasiye seti ve çanta hediye etti.

‘‘Kısa sürede 2. okulu eğitime açacağız.’’

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal okulun açılışı ile ilgili yaptığı açıklamada; ‘‘Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için bölgedeki gönüllü ekibimizle birlikte düzenli olarak dağıtımlar yapıyoruz. Bölgede yaşanan en büyük sorunlardan biriside eğitim konusu. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak için Kadın Kollarımızın destekleriyle bölgede bir çadır okulu eğitime açtık. Gazzeli çocukların daha fazla okula ihtiyacı var. Bu nedenle en kısa sürede bağışçılarımızın destekleriyle ikinci okulumuzu eğitime açmayı hedefliyoruz.’’ İfadelerini kullandı.