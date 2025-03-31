Sadece o mükelleflere indirim! Kurumlar vergisinde beyan dönemi başlıyor

Kurumlar vergisi mükellefleri 2024 hesap dönemine ait beyannamelerini 1-30 Nisan tarihlerinde verecek. Vergiler aynı tarihlerde ödenecek. Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar vergilerini ödemesi gerekiyor. Süreç yarın başlıyor.

Kurumlar vergisi mükellefleri için beyanname ve ödeme dönemi yarın başlıyor. 2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisini, 1-30 Nisan tarihleri arasında beyan edebilecekler. Vergi de bu tarihler arasında ödenecek. Mükellefler, vergilerini Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebilecek.

BEYAN VE ÖDEME SÜRECİ BAŞLIYOR

Kurumlar vergisi mükellefleri için 2024 hesap dönemine ait beyanname süreci 1 Nisan itibarıyla başlayacak. Beyannameler 30 Nisan’a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) sunulacak ve ödemeler de aynı tarihe kadar yapılacak. Özel hesap dönemine tabi kurumlar ise beyannamelerini verdikleri ayın sonuna kadar vergilerini ödeyebilecek.

SADECE BELİRLİ MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ SAĞLANACAK

Vergi ödemeleri, GİB’in internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, mobil uygulaması, anlaşmalı banka kartları ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca internet, telefon ve mobil bankacılık gibi dijital kanallar da ödeme için kullanılabilecek.

Finans, bankacılık ve sigorta sektörü hariç, belirlenen şartları taşıyan mükellefler, beyannameleri üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin yüzde 5’i kadar indirim alabilecek. Ancak bu indirimden yararlanabilmek için, mükellefin son üç yıla ait vergilerini zamanında ödemiş olması ve vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekiyor. AR-GE, tasarım ve sınai mülkiyet hakkı gibi bazı istisna ve indirimler için de ilgili belgelerin beyanname ile sunulması şart.