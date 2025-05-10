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 | İrem Çınar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Taburcu olmak için bu kurallara uymanız şart

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan servislerine yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaya başladı. Bu kapsamda, taburcu edilen bebeklerin evlerine güvenle götürülmesi için aileleri bazı yeni yükümlülükler bekliyor. Peki, bu düzenleme neleri kapsıyor? İşte uygulamaya dair detaylar...

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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Taburcu olmak için bu kurallara uymanız şart
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 14:10

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan servislerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığına başladı. Bu kapsamda "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü" hazırlandı. Protokol ile birlikte, yenidoğan bebeklerin hastaneye kabulünden taburculuk sürecine kadar birçok aşama için standartlar belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Taburcu olmak için bu kurallara uymanız şart

TABURCU OLACAK BEBEK İÇİN ARABA KOLTUĞU ŞARTI

Yeni düzenlemeyle özellikle taburculuk süreci daha sıkı kriterlere bağlanacak. Bebeklerin evlerine ne zaman gönderilebileceği, kilo alımları ve genel sağlık durumları gibi faktörler dikkate alınacak. NTV'nin aktardığı bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı artık taburcu edilen bebeklerin eve araba koltuğunda götürülmesini zorunlu kılacak. Böylece hem bebek güvenliğinin artırılması hem de ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Taburcu olmak için bu kurallara uymanız şart

Protokolde ise şu maddeler yer alıyor:

Otomobili olan çiftler için yenidoğan servisinin çıkışında araba koltuğu şartı getiriliyor. Bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu gerçekleşmeyecek.

Araba koltuğu testinden geçmek için bilinmesi gereken başka kurallar da var.
Genellikle 36-37 haftalık civarında ve akut yaşamsal sorunları ortadan kalkmış olacak.
Yeterli kilo alımı olacak. Topuk kanı ve rutin taramaları tamamlanacak ve vücut ısısı ayarlanacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yeni doğan bebek kaç gün sürer?
Yenidoğan dönemi, gebelik haftasına bakılmaksızın her bebeğin doğumdan sonraki ilk 28 gününü içerir.
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