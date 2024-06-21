Sahte altın korkusu yüzünden kuyumcular tetikte! Gerçekmiş gibi çok sayıda kuyumcuya sattılar

21 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:32

Dolandırıcılar, kuyumcuları radarına aldı.

Genellikle tecrübesiz çalışanları tuzağa düşüren dolandırıcılar, sahte altınları kuyumcu esnafına satıyor.

Özellikle İzmirli kuyumcuların kabusu haline gelen o dolandırıcıların sahte altını aynı kuyumcuya farklı günlerde sattığı görüntüler gündem oldu.

Dolandırıcıların hedefi olan kuyumcular diken üstünde satış yaparken, bir dolandırıcının sahte altınları üst üste iki gün aynı tezgahtara sattığı anlar kameralara yansıdı.

KUYUMCULARIN SAHTE ALTIN KABUSU

Bir dolandırıcının sahte altınları tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcuya sattığı anlar da kameralara yansıdı.

İzmirli kuyumcular, son haftalarda sahte altın yüzünden tetikte.

Özelikle Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'na dadanan dolandırıcılar, çok sayıda kuyumcuya sahte altını gerçekmiş gibi sattı.

PROFESYONEL DOLANDIRICILAR İŞBAŞINDA

İzmirli kuyumcu Erol Doğan, bu dolandırıcı şebekesinin içinde profesyonel atölyeci ve kuyumcuların da olduğunu aktardı.

Art niyetli kuyumcu ve atölye çalışanlarına dikkat çeken Doğan, "Bunlar bir şebeke. Üretimi, kaplaması, kuyumcu olmadan normal yoldan geçen bir vatandaş bunu yapamaz. Çok profesyoneller" ifadelerini kullandı.

Kuyumcular dolandırıcıların bu taktiğiyle 100 bin TL'nin üstünde parayı kaptırdı.

AYNI KUYUMCUYU İKİ KEZ DOLANDIRDILAR

Bir dolandırıcının sahte altınları tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcuya sattığı anlar da kameralara yansıdı.

Olay Kurban Bayramı'nın 2. ve 3. günü yaşandı.

Görüntülerde bir kişi, 14 ayar olduğu yalanıyla kolyeyi satmak istedi. Bu sırada tezgahta bulunan kuyumcu çalışanı, kolyeyi önce tarttı, sonra da gerçek olup olmadığını anlamak için mihenk taşında test etti.

Sahte altına profesyonelce bir kaplama yapıldığı için kuyumcu gerçeğinden ayırt edemedi. Kuyumcu çalışanı daha sonra parayı dolandırıcıya teslim etti.

Tecrübesiz tezgahtarı gözüne kestiren dolandırıcı, bir gün sonra kılık değiştirip yine aynı kuyumcuya gelip aynı numarayı sergiledi.

Üst üste iki gün dolandırıcıya 30 bin liranın kaptırıldığı anlar kameralara böyle yansıdı.