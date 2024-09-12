Sahte altına dikkat! 7 gramlık fark her şeyi değiştirebilir: Kuyumcular tek tek açıkladı

12 Eylül 2024 12:35 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 12:47

Altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkması ve talebin artması kalpazanları da harekete geçirdi. Sahte altın basarak vatandaşları dolandıranlara karşı uyaran uzmanlar, ucuza altın satmaya çalışanlardan uzak durulması gerektiğini altının sadece kuyumcudan alınabileceğini anlattı. İşte sahte altını anlamanın yolları…

İslam Memiş, Cevdet Yılmaz ile görüştü: Gizli tüccar havalecilerin oyunlarını ifşa etti! 0.5 ve 0.25'lik altınlar geri mi geliyor?

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Altın fiyatları son yıllarda rekor seviyelere çıkarak yatırımcısına en çok kazandıran enstrümanlardan biri oldu. Ancak bazı sahtekârlar merdiven altı üretim yaparak elde ettikleri sahte altınları vatandaşa piyasa fiyatının altına satıyor. Uzmanlar bu tarz durumlarla karşılaşmamak için vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

ALTININ AĞIRLIĞINA DİKKAT!

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar sahte altının sesinden ayırt edilebileceğini ifade ederek sahtekarlığının, altında ikinci baskı yapanların, merdiven altı altın üretenlerin başvurduğu yöntemlere dikkat çekti. Yaşar, vatandaşlara kritik uyarılarda bulunarak şöyle konuştu:

Vatandaşlarımız altını öncelikle kesinlikle kuyumcudan alacaklar. Hastane önünde, postane önünde, 'daraldım, borcum var. 10 bin liralık altın var elimde, bunu ucuza vereceğim" diye dolandırıcılık olayları yaşanmaktadır. Kesinlikle bu tip tuzaklara düşmesinler ya da başka bir sorun 'ben bunu tarladan buldum' eline bir tane gerçek altın veriyorlar onu bize gösteriyor 'altın' diyoruz.

Daha sonrasında ise 20 tane altın olmayan ürün satıyorlar. Bunun haricinde bize satmaya gelen altınları ilk etapta elimize alır, rengine, ağırlığına bakarız. Altının özgül ağırlığı çok yüksek 19.20, altın göründüğünden ağır olur.

ALTINI SAHTESİNDEN SESİ AYIRIYOR

Alınan ziynet eşyalarında mağdur olmamak için vatandaşlara seslenen Dernek Başkanı Yusuf Yaşar açıklamasının devamında şunları kaydetti: Altını sahtesinden ayırmak için biz kuyumcular bir de sesini dinleriz. Bütün kuyumcular bu altının sesinden anlar. İkincisi bu da önemli, ağırlığından anlarız.

Daha şüphelenirse altını yakarız. Üzerindeki altın yaldız gider maden çıkar. Ayarı düşük olur ayarından şüphelenirsin, sertliğinden altın olup olmadığı anlaşılır. Daha fazla şüphelenirsek eritir, ayar analiz yaptırırız ayar evinden eritip analiz yaparız.

Altın oranın kaç olduğunu görürüz. En kesin ve net sonucu ayar evleri verir. Altının özgül ağırlığı 19.20. Altını teraziye koyduğumuzda 20.76 gram geliyor. Sahtesini teraziye bıraktığımızda 13.76 geliyor.

Yani arada 7 gram fark var. Biz gelen sahte ürünü müşterinin elindeyken tahmin ederiz. Bunu bu şekilde kontrol ettiğimizde kesinlikle ortaya çıkar. Altın oranı çok önemli. Bunun dışında bir de ateşe sürülür, aside sürülür veya mihenk taşına süreriz ayarına göre altın olmayanın tamamını siler, altın silinmez.