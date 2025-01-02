Sahte dolar krizi çözüldü! ATM'lerde artık tamamen serbest oldu

02 Ocak 2025 15:24 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 15:33

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ATM'lerdeki yazılım güncellemelerinin tamamlandığını açıkladı. Bu yenilikle birlikte, 2009 öncesine ait 50 ve 100 dolarlık banknotlar tekrar işlem görmeye başladı. Sahte dolar krizinin çözüme kavuşmasının ardından devre dışı bırakılan eski banknotlar, artık ATM'lerde sorunsuz bir şekilde kabul edilecek.

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Geçtiğimiz aylarda İstanbul​ başta olmak üzere birçok ticaret noktasında yaşanan sahte dolar sorunu, piyasada ciddi bir krize neden olmuştu. Kapalıçarşı gibi döviz işlemlerinin yoğun olduğu bölgelerde, milyonlarca sahte 50 ve 100 dolarlık banknotun dolaşımda olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu durum, bankaların ve döviz bürolarının eski tarihli dolar banknotlarını kabul etmemesine neden oldu.

Sahte banknotların, para sayma makineleri, ATM'ler ve mor ışık gibi standart güvenlik kontrollerinden geçebiliyor olması, vatandaşları zor durumda bıraktı. Özellikle döviz bürolarında, bu banknotları daha düşük kurla bozdurmak zorunda kalan birçok kişi mağduriyet yaşadı.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ DEVREDE

Türkiye Bankalar Birliği​ (TBB) tarafından yapılan açıklamada, sahte banknotları tespit edebilen para sayma ve döviz kontrol makinelerinin yazılımlarının güncellendiği bildirildi. Yurt dışından getirilen cihazlarda yapılan bu yazılım iyileştirmeleri sayesinde, özellikle 2009 öncesine ait eski tarihli dolar banknotlarının ATM’lerde işlem görmesi mümkün hale geldi.

TBB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Müşteri ve banka güvenliğini sağlamak amacıyla para sayma ve döviz kontrol makinelerinin yazılımları güncellenmiştir. Bankalar, döviz işlemlerini kabul etmeye devam etmektedir."

ATM’LERDE İŞLEMLER NORMALE DÖNDÜ

Güncellemelerin ardından, eski tarihli dolar banknotlarıyla ATM'lerde para yatırma ve çekme işlemleri yeniden aktif hale geldi. Vatandaşlar, artık eski dolar banknotlarını bozdurmak için döviz bürolarına gitmek zorunda kalmadan, bankalarda ve ATM’lerde işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.