Sahte dolar krizi! Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama geldi

28 Aralık 2024 16:57 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:04

Sahte dolar krizi sonrası alınan önlemler büyük ölçüde etkisini göstermeye başladı. Türkiye Bankalar Birliği, döviz kontrol cihazlarının güncellemelerinin tamamlandığını ve bankaların yeniden 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmeye başladığını duyurdu.

Türkiye​'de geçtiğimiz günlerde sahte dolar krizi yaşanmış ve özellikle 50 ve 100 dolar banknotlarının sahte olduğu iddiaları nedeniyle döviz alım-satımları durma noktasına gelmişti. Bazı bankalar​, belirli tarihlerden önce basılan 50 ve 100 dolar banknotlarının alımını geçici olarak askıya almıştı.

"GÜNCELLEMELER BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI"

Konuyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yazılı bir açıklama yapıldı. TBB tarafından yapılan açıklamada, bankaların döviz banknotlarının kabul işlemlerinde yaşanan tereddütlerin giderilmesi adına bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup, bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır."

Bu açıklama ile birlikte sahte dolar krizinin etkilerinin azalması ve bankaların normal işleyişine dönmesi bekleniyor.