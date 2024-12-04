Sahte dolar krizi yatırımcının rotasını değiştirdi! Altına talep arttı

04 Aralık 2024 17:19 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:33

Son günlerde piyasada sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasada dolaştığı iddiaları yatırımcıların tercihlerinde değişikliğe yol açtı. Vatandaşlar güvenilir yatırım aracı olan altına yöneldi.

Son günlerde Türkiye genelinde sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasada dolaştığı iddiaları, Gaziantep'te halkın yatırım tercihlerinde değişikliğe yol açtı. Özellikle altına olan talep, dikkat çekici bir şekilde arttı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan kuyumcu Murat Kocaardıç, bu gelişmelerin piyasada bir hareketlilik oluşturduğunu söyledi.

ALTINDA SAHTE DOLAR ETKİSİ

Kocaardıç, "Sahte dolar söylentileri nedeniyle halkımız güvenilir bir yatırım aracı arayışına girdi ve altına yöneldi. Bankalar bile bu iddiaların ardından 50 ve 100 dolarlık banknotlarla işlem yapmaktan çekiniyor. Bu da vatandaşları altın alımına teşvik ediyor. Ayrıca, altın fiyatlarının son dönemde düşmesi de talebi artıran bir diğer etken. Şu anda altın, en güvenli yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında son bir hafta içinde düşüş yaşandığını belirten Kocaardıç, "Şu anda 24 ayar altının gram fiyatı 3 bin TL civarında. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ABD seçimleri gibi gelişmeler nedeniyle küçük bir düşüş görülmüştü ancak altının fiyatı yeniden yükselmeye başladı. Altın, tarih boyunca değer kaybetmeyen bir yatırım aracı oldu ve güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor" dedi.

Kocaardıç, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının daha da artabileceğini belirterek, yatırım yapmayı düşünen vatandaşlara 24 ayar gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını gibi ürünleri tercih etmelerini önerdi.