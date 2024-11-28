Sahte para krizi sonrası ATM'lerde yeni dönem! Bankalara son dakika talimatı gönderildi

28 Kasım 2024 16:09 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:34

ATM'lerde tespit edilen sahte paralar döviz piyasasını karıştırdı. Sahte paraların, ATM'lerde sorunlara yol açması üzerine yetkililer acil önlemler için devreye girdi ve bankalara son dakika talimatı gönderdi. ATM güvenlik güncellemelerinin hızla tamamlanması istendi.

Türkiye'de sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasada dolaşıma girmesi, döviz işlemlerinde büyük bir karmaşaya yol açtı. Sahte paraların, gelişmiş para sayma cihazlarını dahi yanıltabilmesi ve ATM'lerde teknik sorunlara neden olması üzerine yetkililer harekete geçti.

SAHTE DÖVİZE KARŞI ATM'LER GÜNCELLENECEK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yaptığı açıklamada, tüm ATM'lerin sahte banknotlara karşı daha hassas hale getirilmesi için kapsamlı bir kontrol ve güncelleme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bankalara gönderilen talimatlarla, ATM yazılım ve donanımlarının hızla güncellenmesi gerektiği bildirildi. Bu çalışmalar sırasında döviz yatırma ve çekme işlemlerinde kısa süreli kesintilerin yaşanabileceği ifade edildi.

7-10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Uzmanlar, ATM'lerin güncelleme sürecinin yaklaşık 7 ila 10 gün süreceğini belirtti. Güncellemeler tamamlandığında, ATM'ler sahte dolarları tespit etme yeteneğine kavuşarak güvenliği artıracak. Bu süreçte müşterilerin, bankalarının internet siteleri ve mobil uygulamalarından işlem durumlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi. Ayrıca, ATM kesintileri sırasında mobil bankacılık uygulamaları veya kredi kartlarını kullanarak ödeme işlemlerinin kesintisiz şekilde devam edeceği hatırlatıldı. Güncellemelerin ardından, ATM'lerde daha güvenli bir dönemin başlayacağı belirtiliyor.