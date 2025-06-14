Saldırılar borsayı etkiledi! işte kazandıran ve kaybettiren hisseler

Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler Borsa İstanbul’u da etkiledi. Endeks sert düşerken bazı hisseler tabana çakıldı, bazıları ise tavan yaptı. İşte günün kazanan ve kaybedenleri…

İsrail ile İran arasında art arda gelen saldırılar, küresel piyasalarla birlikte Borsa İstanbul’da da paniğe yol açtı. 13 Haziran Cuma günü, BIST 100 endeksi yüzde 2,19 düşerek 9311,88 puandan günü tamamladı. Gerilim ortamında yatırımcı riskten kaçarken, özellikle bankacılık ve ulaştırma hisselerinde sert satışlar görüldü. Savunma sanayi hisseleri ise dikkat çeken yükselişler yaşadı.

KAZANDIRANLAR VE KAYBETTİRENLER

Cuma günü Borsa İstanbul’da 3 hisse taban fiyattan kapanırken, 2 hisse tavan yaptı. Gün boyunca işlem gören hisseler arasında büyük dalgalanmalar yaşandı.

GÜNÜN YILDIZLARI: SAVUNMA VE ENERJİ ÖNE ÇIKTI

Her ne kadar endeks genel olarak düşüşte olsa da, bazı hisseler yatırımcısına kazandırdı. Özellikle savunma sanayi hisseleri ve bazı enerji şirketleri yükselişiyle dikkat çekti. İşte en çok değer kazanan 10 hisse: