Samsun'da toplu ulaşıma zam! Tramvay, otobüs, taksi ve minibüs ücretleri ne kadar?

25 Ocak 2025 13:58 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 14:18

Samsun'da toplu taşıma hizmetlerinde önemli bir artış yaşandı. Hafif raylı sistem (tramvay)otobüs, minibüs, taksi ve dolmuş hatlarıyla kırsal ulaşımda yüzde 15'lik bir zam uygulandı.

Samsun​ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Komisyonu, il genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçların ücret tarifelerini güncelledi. Yeni tarifeye göre, otobüs hatları, raylı sistem, minibüs, taksi-dolmuş hatları, ticari taksiler ve okul-personel servis araçlarına yüzde 15 oranında zam yapıldı.

TRAMVAY​ VE OTOBÜS ÜCRETLERİ

Yeni tarifeyle birlikte, tramvay ücretleri 1-12 istasyon arasında tam 13 TL’den 15 TL’ye, öğrenci tarifesi ise 9 TL’den 10,5 TL’ye yükseldi. Şehir içi otobüs hatlarında tam ücret 17 TL’den 19,5 TL’ye, öğrenci tarifesi ise 11 TL’den 12,5 TL’ye çıktı. Tramvay-otobüs aktarma ücretleri de artarken, ilk aktarma ücretsiz, ikinci aktarma ücreti ise 4,5 TL’den 5,20 TL’ye çıktı. Tramvay abonmanlık ücretleri de zamlandı; tam abonman 580 TL’den 670 TL’ye, öğrenci abonmanı ise 290 TL’den 340 TL’ye yükseldi.

MİNİBÜS, DOLMUŞ VE TAKSİ ÜCRETLERİ

Minibüs ve dolmuş hatlarında yapılan fiyat artışıyla tam ücret 21 TL’den 24 TL’ye, öğrenci ücretleri ise 16 TL’den 18 TL’ye çıktı. 1, 2, 3 ve 4 Nolu Taksi-Dolmuş Hatları da aynı oranda zamlandı, tam 24 TL, öğrenci ise 18 TL oldu.

İLÇE MİNİBÜS HATLARI ÜCRET TARİFESİ

İlçelerle Samsun merkez arasındaki minibüs hatlarında da yüzde 15 zam​ yapılırken, yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Alaçam-Samsun tam 105 TL, öğrenci 85 TL; Asarcık-Samsun tam 100 TL, öğrenci 80 TL; Ayvacık-Samsun tam 85 TL, öğrenci 70 TL; Bafra-Samsun tam 70 TL, öğrenci 55 TL; Çarşamba-Samsun tam 60 TL, öğrenci 45 TL; Havza-Samsun tam 115 TL, öğrenci 90 TL; Kavak-Samsun tam 75 TL, öğrenci 60 TL; Ladik-Samsun tam 115 TL, öğrenci 90 TL; 19 Mayıs-Samsun tam 50 TL, öğrenci 40 TL; Salıpazarı-Samsun tam 80 TL, öğrenci 65 TL; Terme-Samsun tam 85 TL, öğrenci 70 TL; Vezirköprü-Samsun tam 150 TL, öğrenci 120 TL; Yakakent-Samsun tam 115 TL, öğrenci 90 TL.

TİCARİ TAKSİ ÜCRET TARİFESİ

Ticari taksi ücretlerinde de artış yapıldı. Taksimetre açılışı (0-2 km) 90 TL’den 90 TL’ye sabit tutuldu, ancak kilometre başı ücret 20 TL’den 23 TL’ye, dakika başı ücret ise 2,5 TL’den 3 TL’ye çıkarıldı.

OKUL VE PERSONEL SERVİS ÜCRETLERİ

Okul ve personel taşımacılığı yapan servis ücretleri de belirlendi. En kısa mesafe (0-3 km) için 1.302 TL, en uzun mesafe (23-25 km) için 1.909 TL ücret belirlendi.

SERVİS ÜCRETİ İADE KURALLARI

Komisyon, servis ücretinin geri alınabileceği durumları da belirledi. Aynı servisteki kardeşler için indirimli taşımacılık uygulanacak; birinci çocuk tam ücretle, ikinci çocuk yüzde 10, üçüncü çocuk ise yüzde 20 indirimli taşınacak. Ayrıca, öğrencinin ikamet, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi veya uzun süreli hastalık durumlarında, kalan günler için servis ücretinin iade edilmesi zorunlu olacak.

Yeni tarifelerle birlikte, taşıma hizmetlerinin her saatte geçerli olacağı ve ücretlerin KDV dâhil olduğu belirtildi. Ayrıca, servislerde rehber personel bulundurulması zorunlu olup, araç şoförlerinin güzergâh ve ücret tarifelerini aracın ön camına asması gerekecek.