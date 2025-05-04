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 | Bengü Sarıkuş

Samsung, Hindistan’da 520 milyon dolarlık vergi talebine itiraz etti

Samsung, Hindistan'da 2018–2021 yılları arasında ithal ettiği 784 milyon dolar değerindeki 4G ekipmanlarını yanlış sınıflandırarak gümrük vergilerinden kaçındığı gerekçesiyle karşı karşıya kaldığı 520 milyon dolarlık vergi cezasına itiraz etti.

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Samsung, Hindistan’da 520 milyon dolarlık vergi talebine itiraz etti
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 16:16

Samsung, Hindistan vergi makamları tarafından yöneltilen 520 milyon dolarlık vergi cezasına resmî olarak itiraz etti. Şirket, Mumbai’deki Gümrük, Özel Tüketim ve Hizmet Vergisi Temyiz Mahkemesi’ne sunduğu 281 sayfalık başvuruda, 2018–2021 yılları arasında ithal ettiği “Remote Radio Head” (Uzak Radyo Ünitesi) adlı 4G ağ bileşenini yanlış sınıflandırarak gümrük vergilerinden kaçındığı iddialarını reddetti.

Samsung, aynı bileşenin Hindistan’ın önde gelen telekom operatörlerinden Reliance Jio tarafından da yıllarca benzer şekilde ithal edildiğini, ancak bu durumun vergi otoriteleri tarafından sorgulanmadığını belirtti. Şirket, yetkililerin bu uygulamadan “tamamen haberdar” olduğunu ve kararın “aceleyle” alındığını ifade etti. Ayrıca, vergi otoritelerinin 2017 yılında Reliance’ı bu konuda uyardığı ancak bu uyarının Samsung’a iletilmediği vurgulandı.

Samsung, Hindistan’da 520 milyon dolarlık vergi talebine itiraz etti

Samsung’un 2023 yılında Hindistan’daki net kârı 955 milyon dolar olarak açıklanmışken, söz konusu vergi talebi bu gelirin büyük bir kısmını oluşturuyor. Buna ek olarak, Hindistanlı yetkililer şirketin yedi çalışanına toplam 81 milyon dolar ceza kesti. Böylece toplam mali yük 601 milyon dolara ulaştı. Samsung çalışanlarının bireysel olarak bu cezalara itiraz edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.

Samsung ve Reliance Jio, konuya ilişkin Reuters’ın bilgi taleplerine henüz yanıt vermedi. Ayrıca Reliance’a 2017 yılında yapılan vergi uyarısının detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.

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ETİKETLER
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#hindistan
#hindistan
#gümrük vergisi
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#samsung galaxy
#Vergi Cezası
#Reliance Jio
#4g Ağ
#Remote Radio Head
#Ekonomi
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