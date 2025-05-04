İnternet alışverişi yapanlar dikkat!

Ürün ya da hizmetlerin çevrimiçi platformlar üzerinden satın alınması yani internet alışverişi son yıllarda giderek artış gösteriyor. Hem zamandan hem de bazen paradan tasarruf imkanı sağlayan internet alışverişine yönelirken güvenliğinizi göz ardı etmemek büyük önem taşıyor. Uzmanlar, Türkiye'de ve dünyada oldukça popüler olan bazı alışveriş sitelerinden alışveriş ederken bile banka bilgileriniz konusunda hassasiyet göstermeniz konusunda uyarıyor.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yurt dışı alışveriş sitelerinden yapılan işlemlerde hem kişisel verilerin hem de banka bilgilerinin kaydedildiğine dikkat çekerek kullanıcıları bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Başkan Kılıç “Özellikle Türkiye’de herhangi bir temsilcisi bulunmayan yabancı elektronik ticaret sitelerinde karşılaşılacak problemlerde muhatap da bulunmuyor. Söz konusu sitelerden yapılacak alışverişlerde tüketicilerin kâr etmeye çalışırken daha büyük zararlarla karşılaşabilir. Bu sebeple tüketicilerimizin yurt dışı alışverişlerde daha dikkatli olmasını öneriyoruz” dedi. Kılıç, yurt içi e-Ticaret sitelerinden alışveriş yaparken de internet sitesinin, Ticaret Bakanlığınca oluşturulan ve güvenilir e-Ticaret sitelerine verilen güven damgasına sahip olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti

ÖZELLİKLE ÇİN'DEN ALIŞVERİŞ YAPANLAR DİKKAT ETMELİ

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Kenan Altınsaat de internet üzerinden yapılacak işlemlerin kalıcı olduğunu dile getirerek “Özellikle kişisel bilgilerin ve banka bilgilerinin paylaşıldığı sitelerde vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Özellikle Çin üzerinden satış yapan e-Ticaret sitelerinin Türkiye’de herhangi bir muhatabı olmadığı için karşılaşılan zararın ortadan kaldırılması da mümkün olmuyor” diye konuştu.