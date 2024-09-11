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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet toplam ciro endeksi arttı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 10:32 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:39

Toplam ciro yıllık yüzde 39,8 yükseldi. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı temmuz ayında yıllık olarak arttı. Verileri TÜİK açıkladı.

Toplam ciro endeksi verileri açıklandı. TÜİK'e göre 2024 yılı temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 27,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 58,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 56,1 arttı.

TOPLAM CİRO ENDEKSİ YILLIK ARTTI

Toplam ciro yıllık yüzde 39,8 arttı aylık ise yüzde 0,4 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet toplam ciro endeksi arttı - 1. Resim

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 0,4 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet toplam ciro endeksi arttı - 2. Resim

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet toplam ciro endeksi arttı - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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