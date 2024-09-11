Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet toplam ciro endeksi arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 39,8 yükseldi. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı temmuz ayında yıllık olarak arttı. Verileri TÜİK açıkladı.
Toplam ciro endeksi verileri açıklandı. TÜİK'e göre 2024 yılı temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 27,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 58,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 56,1 arttı.
TOPLAM CİRO ENDEKSİ YILLIK ARTTI
Toplam ciro yıllık yüzde 39,8 arttı aylık ise yüzde 0,4 azaldı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 0,4 azaldı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,3 azaldı.