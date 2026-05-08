Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.
|Kurum
|Açıklanan Veri
|Dönem
|Genel Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim)
|Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
|Sanayi Üretim Endeksi
|Mart
|% 1,1 azaldı
|Sektör
|Yıllık Değişim (Mart 2026)
|Madencilik ve taş ocakçılığı
|% 5,6 azaldı
|İmalat sanayi
|% 1,3 azaldı
|Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
|% 5,8 arttı
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,9 arttı.
|Veri
|Değer
|Bir önceki aya göre değişim
|Sanayi üretimi (Aylık)
|% -0,8
|Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü
|% -1,6
|İmalat sanayi sektörü
|% -1,1
|Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
|% +3,9