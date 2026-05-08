Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre Mart ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1, aylık yüzde 0,8 azaldı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (), Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı, sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, genel sanayi üretiminin yıllık %1,1 azaldığını açıkladı.
Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6, imalat sanayi sektörü endeksi ise %1,3 azaldı.
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 arttı.
Aylık olarak ise genel sanayi üretimi %0,8 azaldı.
Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %1,6, imalat sanayi sektörü ise %1,1 geriledi.
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise aylık %3,9 arttı.
KurumAçıklanan VeriDönemGenel Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)Sanayi Üretim EndeksiMart% 1,1 azaldı
SektörYıllık Değişim (Mart 2026)
Madencilik ve taş ocakçılığı% 5,6 azaldı
İmalat sanayi% 1,3 azaldı
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı% 5,8 arttı

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,9 arttı.

VeriDeğerBir önceki aya göre değişim
Sanayi üretimi (Aylık) % -0,8
Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü % -1,6
İmalat sanayi sektörü % -1,1
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü % +3,9
