Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 azaldı.

HABERİN ÖZETİ Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 azaldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, genel sanayi üretiminin yıllık %1,1 azaldığını açıkladı. Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6, imalat sanayi sektörü endeksi ise %1,3 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 arttı. Aylık olarak ise genel sanayi üretimi %0,8 azaldı. Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %1,6, imalat sanayi sektörü ise %1,1 geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise aylık %3,9 arttı.

Sektör Yıllık Değişim (Mart 2026) Madencilik ve taş ocakçılığı % 5,6 azaldı İmalat sanayi % 1,3 azaldı Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı % 5,8 arttı

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,9 arttı.