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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:13

Sanayi üretiminde toparlanma sürüyor: Aylık yüzde 2,1'lik ivme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Eylül ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, arındırılmış verilere dayanarak sanayi üretimi yıllık bazda %2,6, bir önceki aya kıyasla ise %2,1 oranında yükseldi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Sanayi üretiminde toparlanma sürüyor: Aylık yüzde 2,1'lik ivme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:13

(TÜİK), 2026 yılı Eylül ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını yayımladı. Buna göre sanayi üretimi Eylül ayında hem yıllık bazda hem de bir önceki aya kıyasla artış kaydetti.

YILLIK GELİŞMELER: SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %2,6 ARTTI

2026 yılı Eylül ayında takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 oranında artış gösterdi.

Sektörel bazda yıllık değişimler şu şekilde gerçekleşti:

  • Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi: %1,2 arttı.
  • İmalat sanayi sektörü endeksi: %2,6 arttı.
  • Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi: %4,0 arttı.
Sanayi üretiminde toparlanma sürüyor: Aylık yüzde 2,1'lik ivme

AYLIK GELİŞMELER: SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,1 ARTIŞ KAYDETTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, sanayi üretimi 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %2,1 oranında yükseldi.

Alt sektörlerin aylık performansı ise şu şekilde şekillendi:

  • Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi: Bir önceki aya göre %1,1 arttı.
  • İmalat sanayi sektörü endeksi: %2,3 arttı.
  • Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi: %0,1 arttı.

 

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ETİKETLER
#türkiye istatistik kurumu
#imalat sanayi
#Sanayi Üretim Endeksi
#Elektrik Gaz Buhar Ve Iklimlendirme Üretimi Ve Dağıtımı
#Madencilik Ve Taş Ocakçılığı
#Ekonomi
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