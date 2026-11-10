Sanayi üretiminde toparlanma sürüyor: Aylık yüzde 2,1'lik ivme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Eylül ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını yayımladı. Buna göre sanayi üretimi Eylül ayında hem yıllık bazda hem de bir önceki aya kıyasla artış kaydetti.

YILLIK GELİŞMELER: SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %2,6 ARTTI

2026 yılı Eylül ayında takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 oranında artış gösterdi.

Sektörel bazda yıllık değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi: %1,2 arttı.

İmalat sanayi sektörü endeksi: %2,6 arttı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi: %4,0 arttı.

AYLIK GELİŞMELER: SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,1 ARTIŞ KAYDETTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, sanayi üretimi 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %2,1 oranında yükseldi.

Alt sektörlerin aylık performansı ise şu şekilde şekillendi: