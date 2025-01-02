Sanayide çarklar dönüyor! İmalat 8 ayın zirvesinde

02 Ocak 2025 11:38 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:09

İstanbul Sanayi Odası, ekonomik dinamikleri izleyen İmalat PMI verilerini yayımlayarak, Türkiye'nin üretim sektöründeki son durumu gözler önüne serdi. Veriler, yavaşlamanın son 8 ayın en düşük seviyesine indiğini ve bu düşüşün oldukça ılımlı bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı.

Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Aralık 2024 döneminde 49,1 seviyesine yükseldi. Kasım ayında 48,3 olarak kaydedilen bu rakam, sektördeki daralma hızının son sekiz ayın en düşük seviyesine ulaştığını gösteriyor. Eşik değer olan 50,0'nin altındaki veriler daralmaya işaret ederken, Aralık ayında kaydedilen bu iyileşme, faaliyet koşullarındaki bozulmanın durma noktasına yaklaştığını ortaya koyuyor.

TALEPTE NİSPİ İYİLEŞME

Son dönemde talepte gözlenen hafif toparlanma, üretimdeki düşüşün de daha ılımlı bir düzeye gerilemesine yol açtı. Bununla birlikte, yeni siparişlerde yavaşlama devam ederken, bu durum Nisan 2024'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti. Benzer bir şekilde, yeni ihracat siparişlerindeki daralma da hafifledi.

İSTİHDAMDA VE SATIN ALMA FAALİYETLERİNDE GERİLEME

Yeni siparişlerdeki yetersizlik, imalatçıların istihdam, stok ve satın alma faaliyetlerinde azalmaya gitmesine neden oldu. Kasım ayında kaydedilen istihdam artışını takiben Aralık ayında istihdam düşüş gösterdi. Ancak bu azalma, son derece ılımlı seviyelerde kaldı.

GİRDİ MALİYETLERİ VE NİHAİ ÜRÜN FİYATLARI

Aralık ayında girdi maliyetleri belirgin bir artış gösterdi. Bu artışın temel nedenleri arasında ham madde fiyatlarındaki yükseliş ve Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı yer alıyor. Girdi maliyetlerindeki bu artış, son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşsa da, yıl ortalamasının altında kaldı. Nihai ürün fiyatlarında ise artış ılımlı düzeyde oldu ve son beş yılın en düşük oranında kaydedildi. Bazı firmalar ham madde maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatları yükselttiğini belirtirken, diğerleri müşteri portföylerini korumak amacıyla fiyat indirimlerine gitti.

SEKTÖREL PERFORMANS

İSO Türkiye Sektörel PMI Aralık 2024 raporuna göre, kasımda 10 sektörden dokuzu üretimde yavaşlama kaydetmişken, aralıkta bu sayı yediye düştü. Gıda sektörü ve kimyasal, plastik ile kauçuk ürünleri sektörleri, üretimde artış sergileyen alanlar arasında yer aldı. Gıda sektörü, üst üste üçüncü ay artış göstererek dikkat çekti.

2025 İÇİN UMUT VEREN TABLO

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, PMI verilerini değerlendirdi. Harker, "Faaliyet koşullarında yavaşlama devam etmekle birlikte bu durum çok daha hafif düzeyde gerçekleşti. 2025’in başlarında da bu iyileşme devam ederse sektörün yeniden büyümeye geçtiğini görebiliriz. Enflasyonist baskıların daha ılımlı seyretmesi de gelecekteki performansa destek sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.