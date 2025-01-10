Sanayide çarklar dönüyor! Üretim Kasım ayında arttı

10 Ocak 2025 10:27 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:30

TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2024 verileri geldi. Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,9, artarken yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları TÜİK​ tarafından duyuruldu. TÜİK​ Kasım 2024 dönemine ait Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Endekste yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azaldı, imalat sanayi​ sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,1 arttı.

AYLIK YÜZDE 2,9 ARTIŞ GÖSTERDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı.