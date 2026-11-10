Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi. Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sanayide çarklar yeniden hızlandı! Necmettin Batırel'den dikkat çeken analiz Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi eylülde aylık %2,1 ve yıllık %2,6 artış göstererek ekonomide toparlanma sinyallerini güçlendirdi. Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda %2,1, yıllık bazda %2,6 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,6 yükseldi. Özellikle yüksek teknolojili üretimde %31,1'lik yıllık ve %26,1'lik aylık artış kaydedildi. Sermaye mallarının üretimi aylık bazda %8,2 arttı. Ekonomist Necmettin Batırel, sanayi üretimindeki artışın ekonomik büyüme, yatırım ve istihdam açısından olumlu olduğunu belirtti.

Sanayi üretiminde eylül ayında kaydedilen yüzde 2,1'lik aylık artış, ekonomide toparlanma sinyallerini güçlendirdi. Özellikle yüksek teknolojili üretimdeki dikkat çekici sıçrama ve sermaye mallarındaki yükseliş, sanayide yeni bir dönemin kapısını araladı. Ekonomist Necmettin Batırel, açıklanan rakamları Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirerek sanayideki yükselişin büyüme, yatırım ve istihdam açısından ne anlama geldiğini anlattı.

Sanayi üretimi, fabrikalarda, madenlerde, elektrik, gaz ve su gibi kamu hizmeti kuruluşlarında üretilen fiziksel çıktıların miktar ve hacim olarak ölçümünü gösterdiği için ekonomik büyümenin en önemli öncü göstergesi kabul ediliyor. TÜİK'e göre sanayi üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Önceki aylarda yaşanan daralmanın ardından gelen bu yükseliş, sanayide önemli bir toparlanmayı ortaya koydu.

Sanayinin en büyük motoru olan imalat sanayi, bir önceki aya göre %2,3 artış kaydederek aylık büyümeyi sırtlayan ana sektör olduğunu belirten Batırel, "Eylül ayında yüksek teknolojili üretim yıllık %31,1, aylık ise %26,1 gibi çok sert bir yükseliş gösterdi. Sanayideki bu teknolojik ayrışma, genel endeksi doğrudan yukarı taşıdı. Gelecekteki üretim kapasitesini gösteren makine ve teçhizat gibi sermaye mallarının üretimi aylık bazda %8,2 arttı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü aylık %1,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü ise aylık %0,1 artışla büyümeyi destekledi." dedi.

EKONOMİK BÜYÜMENİN GÖSTERGESİ

Ekonomi literatüründe sanayi üretiminin, ekonomik büyümenin en dinamik ve en güvenilir öncü göstergesi kabul edildiğinden bahseden Batırel, "Eylül ayındaki bu artış, makroekonomik açıdan şu mesajları veriyor:

Sanayi üretimi ile Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) arasında çok güçlü bir bağ vardır. Üretimdeki bu toparlanma, yılın üçüncü çeyreğinin kapanışında (Eylül) ekonomik büyümenin beklenenden daha dirençli çıktığını ve ekonomideki sert yavaşlama (resesyon) endişelerinin azaldığını gösteriyor.

Artışın düşük teknolojili ürünlerden ziyade yüksek ve orta-yüksek teknoloji gruplarından gelmesi, Türkiye sanayisinin daha nitelikli, ihracat kabiliyeti yüksek ve katma değerli bir yapıya doğru evrildiğine işaret ediyor.

Sermaye malı üretimindeki %8,2'lik aylık artış, fabrikaların yeni makineler aldığını ve kapasite artırdığını gösteriyor. Bu durum, iş dünyasının geleceğe yönelik yatırım iştahının ve güveninin geri dönmeye başladığının bir kanıtı.

Üretim artışı, fabrikalarda çarkların daha hızlı döndüğü anlamına geliyor. Bu da mevcut istihdamın korunmasını, hatta yeni istihdam alanlarının açılmasını destekliyor.

Eylül ayındaki %2,1'lik artış, ekonominin üretim bacağında bir "dip dönüşü" ve toparlanma yaşandığını, özellikle teknoloji odaklı üretimin ekonomik büyümeyi dipten yukarıya doğru desteklemeye başladığını gösteriyor." şeklinde konuştu.