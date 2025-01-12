Satın aldınız, pişmansanız dikkat! İade hakkı kaldırıldı: Kargo da artık tüketici cebinden

12 Ocak 2025 09:48 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:52

Yeni yönetmelik kapsamında 15 günlük iade hakkı tarih oluyor. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelikte cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar ya da motosiklet gibi ürünlerde geçerli olan 15 günlük cayma ve iade hakkı kaldırıldı. Ayrıca kullanıcının ürününde arıza çıkması halinde değişim için gönderilecek ürünün kargo ücreti de satıcı tarafından üstlenilmeyecek.

Yeni yılda yeni kurallar gelmeye devam ediyor. İade ve değişim düzenlemesi devreye girdi. İnternetten elektronik​ alışverişte yeni dönem başlıyor. Arızalı ürün kargo ücretleri artık tüketicinin cebinden çıkacak. Ayrıca elektronik ürünlerde iade hakkı kısıtlandı. İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE İADE HAKKI KALDIRILDI 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar ya da motosiklet gibi ürünlerde geçerli olan 15 günlük cayma ve iade hakkı kaldırıldı. Yeni dönemde değişiklikler yalnızca 'ayıplı mal' sınıfına giren ürünlerde geçerli olacak. KARGO PARASI KULLANICIDAN ALINACAK Kullanıcının ürününde arıza çıkması halinde değişim için gönderilecek ürünün kargo ücreti de satıcı tarafından değil kullanıcı tarafından karşılanacak. Eğer tüketici ürününü geri gönderecekse kargo parasını da kendisi ödeyecek. İlgili Haberler Altın ithalat yasağının kalkacağı tarihi açıkladı! İslam Memiş'ten en ucuzlar için uyardı: O tarihten sonra dikkat