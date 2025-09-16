Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Ekonomi
Savaş sonrası Ukrayna'dan Türk şirketlerine çağrı: 50 milyar dolar stok

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi (KÖİ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Vural Aydın, Türkiye'nin biri kuzeyinde Ukrayna diğeri güneyinde Suriye olmak üzere iki tane temel pazara odaklandığını belirtti.

Savaş sonrası Ukrayna’dan Türk şirketlerine çağrı: 50 milyar dolar stok
Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi (KÖİ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Vural Aydın yaptığı açıklamada, altyapı yatırımlarının istikrarlı ve istikrarını kaybetmiş yeniden yapılanma sürecine girmiş pazarlar olmak üzere iki tane temel pazara odaklandığını söyledi.

Savaş sonrası Ukrayna’dan Türk şirketlerine çağrı: 50 milyar dolar stok

Biri kuzeyinde diğeri güneyinde olmak üzere iki tane pazarın bu anlamda Türkiye'yi beklediğine işaret eden Aydın, "Bunlardan bir tanesi , bir tanesi de . Ukrayna'da özel sektör gelişimi zaten savaş öncesinde başlamış bir süreçti. İlk defa KÖİ modeline ilişkin eğitimleri Türkiye'den 2017'de almışlardı." diye konuştu. Aydın, uluslararası finans kuruluşlarının ciddi anlamda Ukrayna pazarını finans anlamında desteklediklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Savaş sonrası Ukrayna’dan Türk şirketlerine çağrı: 50 milyar dolar stok

"Savaş umuyoruz ki çok kısa zamanda bitecek. Görüşmeler biliyorsunuz önemli bir noktaya kadar gelmiş durumda. Savaşın bitmesiyle beraber Ukrayna'da büyük bir altyapı yatırım faaliyetleri başlayacak. Şu anda orada hemen hemen her şeye ihtiyaç var. Okullara, hastanelere, yurtlara, anaokullarına, köprülere, yollara, binalara, kamu kuruluşlarının binalarına, her türlü altyapı etrafına ihtiyaç var. O yüzden bütün bu altyapının kamunun kendi kaynaklarıyla yapılması mümkün değil. Bırakın kaynağı olsa kendi insan gücüyle yapmak da mümkün değil. O yüzden yap-işlet-devret modeli yani KÖİ modeli Ukrayna'daki önümüzdeki 10 ila 15 yıl aslında yatırımlarda en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Özellikle uluslararası kuruluşlar da bu anlamda büyük bir destek veriyor Ukrayna'ya."

Savaş sonrası Ukrayna’dan Türk şirketlerine çağrı: 50 milyar dolar stok

SAVAŞ SONRASI YENİDEN YAPILANACAK

Eyüp Vural Aydın, bir ay önce Ukrayna'da yeni yap-işlet-devret kanunun geçtiğini belirterek, yap-işlet-devret proje listesinin açıklandığını ve Ukrayna'nın aslında savaş sonrasındaki yeniden yapılanmaya kendisini hazırladığını dile getirdi. Türk şirketlerinin Ukrayna'daki gelişmelere kendisini hazırlaması gerektiğine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

Savaş sonrası Ukrayna’dan Türk şirketlerine çağrı: 50 milyar dolar stok

"Türk şirketlerimiz Ukrayna'da 30 senedir faaliyet gösteriyor. Çok önemli Türk şirketlerinin bugüne kadar Ukrayna'nın önemli altyapı yatırımlarına imzası var. O yüzden Ukrayna'da yapılacak olan onlarca altyapıda özel sektör finansmanı, özel sektör kabiliyeti, özel sektörün kapasitesine çok büyük bir ihtiyaç olacak. Önümüzdeki 10 yıl içerisindeki önemli fırsat pencerelerinin bir tanesi de Ukrayna pazarı olacak. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türk şirketler için 50 milyar dolara kadar çıkabilecek proje stoku var. Limanlar, havalimanları, köprüler, yollar, kamu binaları, okullar, hastaneler dediğimizde yaklaşık 50 milyar dolar hacme ulaşabilecek bir proje stokunu göreceğiz."

7,5 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN

KÖİ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Vural Aydın, Ukrayna'ya kalkınması için uluslararası kuruluşlar tarafından 7,5 milyar dolara kadar finansman sağlandığını, bunun 3-4 katı daha bir finansmanın sağlanacağını ve bu durumdan en çok etkilenen sektörlerin konut, ulaştırma, enerji, ticaret, sanayi ve eğitim olacağını dile getirdi.

Savaş sonrası Ukrayna’dan Türk şirketlerine çağrı: 50 milyar dolar stok

Ukrayna pazarının ucuz paraya ulaşmak için önemli bir fırsat açacağını kaydeden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani Avrupa, aslında yeniden kalkındırması için Ukrayna'ya daha ucuz maliyetli para verecek, kredi verecek. O yüzden bu pazara böyle bakmak lazım. Bu ucuz kredilere ulaşmak için Türk şirketlerimizin mutlaka ve mutlaka uluslararası firmalarla iş birliğine gitmesi lazım. Koreli firmalarla, Japon, Avrupalı, Kanadalı, İngiliz, ABD'li firmalarla mutlaka konsorsiyumlar, ortaklıklar kurup bu pazarda bu uluslararası camiadan gelecek ucuz krediye ulaşmanın yollarını şimdiden planlamaları gerektiğini düşünüyorum.

Savaş sonrası Ukrayna’dan Türk şirketlerine çağrı: 50 milyar dolar stok

Örneğin bir Alman şirketle Ukrayna pazarına girerseniz Almanya devletinin sunacağı kredilere çok daha hızlı ve daha ucuz ulaşırsınız. Aynı şekilde Avrupa Yatırım Bankasının kredilerine çok daha hızlı ulaşırsınız. Amerikalı şirketlerle çalıştığınızda Dünya Bankası'nın kredilerine ulaşabilirsiniz. Türk şirketlerimiz bunlarla işbirliği yapmadığında da elbette buralardan iş alabilirler. Ancak uluslararası şirketlerle özellikle gelişmiş ülkelerin şirketleriyle ortaklıklar, şimdiden planlamalar, stratejiler yapılması önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçek anlamda ucuz krediye erişmek için büyük bir avantaj sağlayacak."

Savaş sonrası Ukrayna’dan Türk şirketlerine çağrı: 50 milyar dolar stok

TÜRK FİRMALARI İÇİN FIRSAT

Eyüp Vural Aydın, Suriye'nin istikrar kazandığında altyapı yatırımları açısından Türk firmaları için fırsat sunduğunu aktardı. Yaklaşık 60 yıllık Avrupa Birliği entegrasyonunun aslında Körfez Bölgesi'nde yapılması gereken entegrasyonun ne olduğunu çok net gösterdiğine işaret eden Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

Savaş sonrası Ukrayna’dan Türk şirketlerine çağrı: 50 milyar dolar stok

"Bölgesel işbirliği ticareti, barışı, güvenliği, gelişmeyi, altyapıyı, kalkınmayı tetikleyen bir numaralı faktördür. O yüzden bu bölgede bugün Suriye'yi tek başına bırakamayız. Bölgesel kalkınmada Suriye'nin de yeri var. Bu bölgenin de istikrara, politik istikrara, ekonomik istikrara ihtiyacı var. O yüzden de Suriye bu istikrar çerçevesinde bölgesel kalkınmada da önemli bir rol oynayacak. Belki de hep beraber Suriye'nin gelişiminde yıllardır aslında beklenen ama bir türlü bölgesel kalkınmayı, entegrasyonu sağlayamamış Körfez Bölgesi'nin de birlikte hareket etmesine Suriye vakası bir öncülük etmiş olabilir. Bunu da hep beraber göreceğiz."

