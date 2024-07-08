Savunma ve Havacılık şirketleri yatırımcılarını memnun etti!

08 Temmuz 2024 13:38 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 13:38

Savunma Sanayiinden yeni bir rekor! Tarihin en büyük ihracatı

Savunma Sanayiinden yeni bir rekor! Tarihin en büyük ihracatı

2024'ün ilk dört ayındaki ihracat rakamları belli oldu! Savunma Sanayii rekora koşuyor

2024'ün ilk dört ayındaki ihracat rakamları belli oldu! Savunma Sanayii rekora koşuyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından özellikle Avrupa'da şirketler savunma alanına yönelirken, analistler, savaşın başlamasının ardından Avrupa'da savunma sanayisinin daha önemli hale geldiğini, şirketlerin de yatırım planlarını buna göre şekillendirdiğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın başlamasından sonra ülkesinin NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sinin savunma giderlerineharcanması" hedefine uyacaklarını bildirmişti. Rusya-Ukrayna savaşını "dönüm noktası" olarak nitelendiren Scholz, Bundeswehr'in modern silahlarla yeterince donatılması için 100 milyar Euro'luk ek fon açıklamıştı.

Avrupalı hükümetlerin askeri harcamalarındaki artış kararı, tedarik ve hareket kabiliyetini artırmayı da amaçlıyor. AB yeni organizasyonlar, kararlar ve fonlarla hem kurumsal olarak birliğin hem de devletlerin savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE DE REKOR KIRIYOR

Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü, Mayıs ayında ihracat rekoru kırdı. 2024 Mayıs ayında 876.046 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2024 yılının ilk beş ayında ise 2 milyar 215 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatı Haziran ayında 563 Milyon $ olarak gerçekleşti. İlk 6 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre % 21.6’lık bir artış sergileyerek 2 Milyar 883 Milyon $ olarak gerçekleşti.

Şirketlerin Ocak-Haziran 2024 getirisi